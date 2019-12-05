Минкавказ: ярмарку для предпринимателей из Ирака проведут на Северном Кавказе

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ /Ставропольский край/, 5 декабря. / ТАСС/. Бизнес-ярмарку, на которой представители Ирака могли бы познакомиться с продукцией, выпускаемой компаниями Северного Кавказа, планируется провести в округе. Об этом сообщил ТАСС в четверг в кулуарах форума "Мой бизнес" заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа Игорь Кошин.

"Мы провели мероприятие с нашими территориями и сейчас в процессе договоренности с нашими иракскими партнерами о том, чтобы заседание нашей рабочей группы (рабочая группа по развитию регионов создана в рамках межправительственной комиссии между Россией и Ираком - прим. ТАСС) провести в формате бизнес-ярмарки, то есть провести заседание у нас в округе с тем, чтобы представители Ирака и наших территорий смогли познакомиться, продемонстрировать свои возможности", - сказал Кошин.

Он отметил, что в результате подобных мероприятий товарооборот между двумя странами может быть увеличен.

"Вполне возможно, что товарооборот между нашими странами будет увеличен, потому что сегодня он находится на крайне низком уровне. Эффект низкой базы - это всегда положительный момент, потому что с чем более низкой базы ты стартуешь, тем проще достичь результат. Это в ближайших планах", - добавил собеседник агентства.

По его словам, в частности, Иракских партнеров интересует продукция АПК, стройматериалы и другие товары, производимые на Северном Кавказе.