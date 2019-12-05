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Потанин готов обсуждать новое соглашение акционеров "Норникеля"

Данное соглашение может определить размер дивидендных выплат после 2022 года

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Президент и основной акционер горно-металлургической компании "Норникель" Владимир Потанин готов к переговорам о новом акционерном соглашении, которое может определить размер дивидендных выплат после 2022 года. Об этом Потанин сообщил в интервью агентству Bloomberg.

"Если акционерам нужно новое соглашение, я готов к диалогу", - сказал он, напомнив, что в настоящий момент переговоров о новом соглашении или дивидендной формуле компании не ведется.

При этом Потанин подчеркнул, что предпочел бы пересмотреть порядок дивидендных выплат. "Я лично являюсь сторонником того, чтобы дивидендную политику привязывать не к EBITDA, как сейчас это у нас происходит, а к чистому денежному потоку", - пояснил он в интервью телеканалу "Россия-24".

Ранее Потанин говорил, что не видит причин для того, чтобы долгосрочный план "Норникеля" по капитальным затратам для реализации стратегии роста, подразумевающий этапы с большими и меньшими инвестициями, а также временное сокращение дивидендных выплат на период после 2022 года, стал поводом для акционерного конфликта.

Акционеры "Норникеля" - "Интеррос" Потанина, "Русал", основным акционером которого на то момент являлся Олег Дерипаска и Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова в 2012 году подписали новое акционерное соглашение, предусматривающее, в частности, выплату дивидендов исходя из плавающей ставки, рассчитанной как доля EBITDA, привязанная к уровню задолженности. Согласно дивидендной политике, минимальный уровень дивидендов до 2022 года установлен в размере $1 млрд. Дерипаска и Потанин имели давние разногласия по стратегии управления "Норильским никелем", объему дивидендов и участию компании в инвестпроектах. Основное акционерное соглашение "Норникеля" действует до 1 января 2023 года.

"Интеррос" владеет 33,8% "Норникеля", "Русал" - 27,8%. Доля Crispian - 4,2% акций.

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