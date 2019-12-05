FaceApp обновил политику конфиденциальности для более точной трактовки работы приложения

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Разработчики приложения для мобильных устройств FaceApp после заявлений США летом 2019 года приняли решение обновить политику конфиденциальности, чтобы пользователи более четко понимали, как работает приложение и какие данные при этом используются. Об этом сообщил ТАСС создатель FaceApp россиянин Ярослав Гончаров.

"Мы опубликовали обновленную политику конфиденциальности <...> она является результатом многомесячной попытки предложить более точное и более узкое объяснение нашей политики конфиденциальности. В предыдущей версии, которая была доступна до 2 декабря 2019 года, были изложены способы использования и раскрытия данных, более широкие, чем те, которыми фактически занимался FaceApp", - сказал он.

По его словам, разработка политики конфиденциальности в широком смысле является стандартной практикой среди новых компаний, поскольку она дает им возможность развивать свои бизнес-модели без необходимости постоянно обновлять свои политики конфиденциальности. "Однако в свете внимания, полученного FaceApp, мы несколько месяцев назад предприняли попытку пересмотреть нашу политику конфиденциальности, чтобы описать только наши нынешние методы обеспечения конфиденциальности", - пояснил Гончаров.

Кроме этого, создатель приложения еще раз напомнил, что из-за ограниченных ресурсов обработки, доступных на мобильных устройствах, компания использует сторонние облачные провайдеры - в частности, Google Cloud Platform и Amazon Web Services для обработки и редактирования фотографий. Для Amazon Web Services FaceApp указывает США в качестве места хранения данных, для Google Cloud Platform - указывает хранилище данных в месте, ближайшем к пользователю во время использования приложения.

"Таким образом, приложение загружает в облако только фотографии, которые пользователи специально выбирают для редактирования. Фотографии временно кэшируются на облачных серверах во время процесса редактирования и шифруются с использованием ключа, хранящегося локально на устройстве пользователя, фотографии остаются в облаке в течение ограниченного периода 24-48 часов после того, как пользователи последний раз редактировали фотографию, а затем удаляются вместе с данными редактирования, связанными с фотографией", - заключил он.

История вопроса

Летом 2019 года приложение для мобильных устройств фоторедактор FaceApp стало популярным после того, как разработчики добавили в него функцию состаривания людей на фотографии. Вскоре после этого ряд экспертов высказались о возможных проблемах у пользователей, так как приложение якобы имеет доступ ко всем фотографиям, которые находятся на телефоне.

17 июля лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер (штат Нью-Йорк) обратился к ФБР и Федеральной торговой комиссии с просьбой разобраться с последствиями использования американскими пользователями приложения FaceApp, разработанного российской фирмой. По его словам, факт расположения в России офиса разработки FaceApp "поднимает вопрос, как и когда компания предоставляет доступ к данным граждан США третьим сторонам, включая власти зарубежных стран".

Как сообщило 2 декабря агентство Bloomberg, ФБР в письме Чаку Шумеру отметило, что все разработанные в России мобильные приложения представляют "потенциальную контрразведывательную угрозу". Ведомство утверждает, что российские власти "могут получать удаленный доступ ко всем каналам коммуникации и серверам в российских сетях", не требуя доступа от провайдеров. Американские спецслужбы называют в качестве примера приложения, представляющего контрразведывательную угрозу, FaceApp, разработанное фирмой Wireless Lab из России.