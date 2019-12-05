Следующие консультации России, Украины и ЕС по газу могут пройти на следующей неделе

ВЕНА, 5 декабря. /ТАСС/. Следующие трехсторонние консультации России, Украины и ЕС по газу могут состояться уже на следующей неделе, но компании должны подготовить все необходимые документы. Встреча России и Украины на техническом уровне должна была пройти сегодня. Об этом сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак.

"Да, может", - сказал он, отвечая на вопрос, пройдет ли трехсторонняя встреча на следующей неделе.

"Готовы в любой момент, нужно, чтобы компании подготовили все документы", - добавил Новак.