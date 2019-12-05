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Новак: страны ОПЕК+ согласны исключить газовый конденсат из квоты России

ВЕНА, 5 декабря. /ТАСС/. Россия представила мониторинговому комитету ОПЕК+ методику, исключающую подсчет всего объема газового конденсата России в добыче в рамках своей квоты. Страны - экспортеры, входящие в комитет, согласились с таким предложением, сообщил журналистам министр энергетики Александр Новак.

"Да, все согласны", - сказал Новак.

"Приняты рекомендации, которые мы представили: исключить из мониторинга объемы конденсата. Перейти на мониторинг по методике, которая есть в ОПЕК. Они не учитывают конденсат, а только нефть. Будет такая же методика учитываться и для стран "не ОПЕК", - отметил Новак.

Теги
Новак, Александр ВалентиновичРоссия
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