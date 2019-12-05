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Карелия в 2,5 раза увеличит финансирование муниципальных бюджетов на поддержку бизнеса

Регион предоставляет преференции для малого и среднего бизнеса

ПЕТРОЗАВОДСК, 5 декабря. /ТАСС/. Власти Карелии намерены увеличить поддержку малого и среднего бизнеса в районах Карелии, в 2,5 раза нарастив финансирование муниципальных бюджетов по данному направлению. Об этом на площадке форума "Мой бизнес: встречи по делу" сообщил министр экономического развития республики Павел Буренков.

"В 2,5 раза до 50 млн увеличено финансирование бюджетов муниципальных образований, что будет являться толчком для развития новых предприятий и новых предпринимателей, потому что в большинстве своем эти деньги идут на гранты начинающим предпринимателям. В 2019 году сумма была всего порядка 20 млн рублей, в следующем году она увеличена до 50 млн рублей", - сказал он.

Форум "Мой бизнес: встречи по делу" организовало Министерство экономического развития РФ при поддержке информационного агентства ТАСС в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Одной из главных тем обсуждения стали возможности и доступность мер государственной поддержки малого и среднего бизнеса в регионе. По словам Буренкова, бюджет Карелии на 2020 году предусмотрит 1,5 млрд рублей на развитие инвестиционной и предпринимательской деятельности.

Как и в 2019 году, правительство республики готово продолжить совместную работу с предпринимателями и наращивать сферы господдержки там, где это востребовано. "Мы готовы для вас этот список расширять, как на уровне республики, так и на уровне муниципальных районов, чтобы вам существенно облегчить саму процедуру получения этих денежных средств", - отметил руководитель регионального ведомства, добавив, что на сегодняшний день в каждом районе Карелии есть свой инвестиционный уполномоченный, который сможет на месте проконсультировать стартапера, какие меры поддержки ему могут подойти.

Разнообразие льгот

Регион предоставляет преференции для малого и среднего бизнеса, от компенсации расходов по целому ряду видов деятельности: от юридической помощи, профессионального сопровождения на старте своего дела со стороны специалистов центра "Мой бизнес" до выдачи микрозаймов до 5 млн рублей и поручительства за предпринимателя для получения более крупных ссуд в банках.

По словам исполнительного директора фонда содействия кредитованию субъектов МСП Карелии Елены Климчук, кредитные программы предлагают выдачу займов под разный размер годовых - от 6,5% до 3,25% для моногородов. В случае, если предпринимателю необходима сумма, превышающая лимит в 5 млн рублей, фонд может выступить поручителем.

"С 2009 году за счет нашего поручительства субъекты МСП Карелии смогли получить кредиты [на сумму] свыше 6 млрд рублей. Это большая цифра для размеров нашей республики", - отметила исполнительный директор фонда.

Возможности для молодых

Специальную программу в декабре 2019 года запустит Карельский центр молодежи в рамках программы приграничного сотрудничества "Карелия". Предприниматели младше 35 лет смогут принять участие в проекте "BUSY: Business for youngsters", организованном совместно с университетом прикладных наук в городе Оулу (Финляндия), и побороться за грант 20 тыс. евро, рассказала внештатный советник министерства спорта Карелии, директор фонда "Карьяла" Лиана Вагузенкова.

Главное событие участников "BUSY" ждет в марте, когда из 20 заявок пять лучших получат шанс представить свой проект на Polar Bear Pitching - конкурсе стартапов, где молодые предприниматели могут рассказать о своей идее потенциальным инвесторам.

Улучшение бизнес-климата в регионе

В целом климат для ведения бизнеса в Карелии стал комфортнее, считает уполномоченный по правам предпринимателей в Карелии Елена Гнетова. Омбудсмен отметила снижение числа внеплановых проверок, что привело к тому, что республика заняла шестое место среди всех регион страны по снижению административного давления на бизнес. Надзорные органы стали реже использовать штрафные санкции в отношении предпринимателей, а те, в свою очередь, начали говорить об открытости органов контроля и их нацеленности на профилактику.

Гнетова заявила, что по всем актуальным проблемам ведется работа, причем не только на региональном, но и на федеральном уровнях. Так, до 2021 года будут решены проблемы предпринимателей, связанные с началом работы мусорной реформы и взаимодействием с регоператором по работе с ТКО. Омбудсмен также принимает участие в формировании нового инструмента контрольного регулирования - регуляторной гильотине.

"На сегодняшний день уполномоченный включен в рабочую группу при правительстве РФ в сфере лесного хозяйства и сельского хозяйства. Сейчас мы оцениваем нормативное положение по механизму контроля и целый список нормативных актов, которые к началу следующего года будут устранены. Есть проекты правительственных постановлений", - сказала Гнетова.

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