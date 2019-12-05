В Мурманске в 2020 году создадут центр управления судоходством в Арктике

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Центр управления судоходством на акватории Северного морского пути (СМП) для полноценной организации плавания судов в Арктике создадут в Мурманске при ФГУП "Атомфлот" к лету 2020 года. Об этом сообщил ТАСС в кулуарах девятого международного форума "Арктика: настоящее и будущее" в Санкт-Петербурге заместитель директора - начальник Управления операционного управления и обеспечения мореплавания Дирекции Северного морского пути госкорпорации "Росатом" Александр Ольшевский.

"Мы создаем центр управления судоходства, штаб, в Мурманске при ФГУП "Атомфлот". Надеемся, к лету все заработает", - сказал он.

По словам Ольшевского, центр будет управлять судоходством - обеспечивать мореплавателей и судовладельцев информацией, ледовой проводкой, давать рекомендации, маршруты следования в зависимости от ледовых условий. "Это серьезный центр, в советское время он назывался штаб морских операций. Это должна быть структура, которая будет видеть все и всем руководить", - сказал Ольшевский, отметив, что сейчас такой штаб фактически действует как подразделение "Атомфлота", но обеспечивает только собственные нужны предприятия и его работу с контрагентами, а в будущем должен будет контролировать и обеспечивать все судоходство на СМП.

Для полноценной работы создаваемого центра управления судоходством на СМП, по словам Ольшевского, необходимо набрать новых сотрудников, имеющих опыт арктического мореплавания. Также уже идет создание материальной базы. "Программное обеспечение создается специальное, чтобы как можно больше каналов входа информации было - синоптической, ледовой, прогностической, которая будет обрабатываться, и по которой будет приниматься решение, даваться рекомендации судам о возможных путях движения", - сказал Ольшевский.

Другим важным аспектом создания такого центра он назвал соответствующее правовое обеспечение. "Должно быть еще нормативное обеспечение, - правила плавания в акватории Севморпути, в соответствии с законом, должны быть утверждены правительством РФ. Совместно с Минтрансом "Росатом" завершает подготовку проекта правил судоходства в Арктике для предоставления в правительство. Проектом предусмотрено создание Штаба морских операций, прописаны его функции.

По словам Ольшевского, на весь СМП будет достаточно одного такого центра, тогда как в советское время было два штаба морских операций - на западной и восточной частях. "Сейчас есть технические возможности, связь есть, поэтому хватит одного центра. Он должен обеспечивать круглосуточное круглогодичное несение вахты", - отметил Ольшевский.

О форуме

Девятый международный форум "Арктика: настоящее и будущее" проходит в Санкт-Петербурге 5-7 декабря на площадке конгрессно-выставочного центра "Экспофорум". Его организатором выступает "Ассоциация полярников" при поддержке Государственной комиссии по вопросам развития Арктики. По данным организаторов, в форуме принимают участие около 2,5 тыс. делегатов от 40 регионов России и 20 зарубежных стран. Участники обсудят развитие инфраструктуры грузовых перевозок по Северному морскому пути, сохранение животного мира в Арктике, внедрение цифровых технологий при освоении северных территорий, совершенствование технологий строительства в арктических условиях и другие темы.