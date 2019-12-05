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"Транснефть" заплатит 106,7 млрд руб. за транзит нефти через Украину до 2030 года

В сообщении компании говорится, что стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки, составляла 980,395 млрд рублей

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. "Транснефть" в рамках заключенного с "Укртранснафтой" 10-летнего дополнительного соглашения о предоставлении услуг по транзиту нефти по территории Украины заплатит 106,7 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении "Транснефти".

"Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: порядка 106,7 млрд рублей (по курсу Банка России евро к рублю на дату сделки); 10,9%", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки, составляла 980,395 млрд рублей.

Дополнительное соглашение, заключенное между компаниями, продлевает действие договора о предоставлении услуг по транспортировке нефти по территории Украины на 10 лет - с 1 января 2020 года до 1 января 2030 года. "Срок исполнения обязательств по сделке: с 01.01.2020 до 01.01.2030, после чего будет продлеваться на 1 календарный год до тех пор, пока одна из сторон предварительно не уведомит другую; в части оплаты - до полного исполнения обязательств по взаиморасчетам", - говорится в сообщении.

Как ранее отмечалось, базовые принципы сотрудничества между компаниями остаются без изменений, в том числе такие, как порядок оплаты услуг и механизм взаимодействия на уровне технических служб двух нефтетранспортных операторов.

"Укртранснафта" является оператором нефтетранспортной системы Украины. Система магистральных нефтепроводов страны включает 19 трубопроводов диаметром до 1220 мм общей протяженностью 3506,6 км и 4767,1 км в одну нитку, нефтеперекачивающие станции и морской нефтяной терминал "Южный". Мощность системы на входе 114 млн тонн в год, на выходе - 56,3 млн тонн в год. 100% "Укртранснафты" принадлежит компании "Нафтогаз Украины".

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