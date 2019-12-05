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Объем заявок на акции Saudi Aramco составил $25,6 млрд

Вся компания оценена в $1,7 трлн

ВЕНА, 5 декабря. /ТАСС/. Крупнейшая в мире по объемам добычи и экспорта нефти компания Saudi Aramco подвела итоги IPO, которое по объему привлечения стало самым крупным в истории - $25,6 млрд. Об этом говорится в сообщении компании.

Цена размещения составила 32 риала за штуку, по верхней границе объявленного ранее диапазона. Объем размещения составил 1,5% акций, из которых две трети пришлись на институциональных инвесторов, остальные - на розничных.

Переподписка в ходе IPO стала четырехкратной. Таким образом, вся компания оценена в $1,7 трлн.

Теги
Саудовская Аравия
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