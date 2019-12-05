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Торговая война

Reuters: глава Минфина США заявил, что торговые переговоры с Китаем идут по плану

Стивен Мнучин также заявил, что окончательное согласование договоренностей по этому вопросу не привязано к какому-либо крайнему сроку

ТАСС, 5 декабря. Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что переговоры о торговой сделке между Вашингтоном и Пекином идут "по плану", но окончательное согласование договоренностей не привязано к какому-либо крайнему сроку. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters.

"Мы работаем изо всех сил. Президент [Дональд Трамп] сказал, что мы сможем добиться правильной сделки и не собираемся устанавливать какой-то произвольный крайний срок. Но в переговорах наблюдается значительный прогресс", - сказал Мнучин журналистам после выступления в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса.

11 октября президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин подошли к "значительному первому этапу" в рамках сделки об урегулировании двусторонних споров в сфере торговли. 16 октября он уточнил, что соглашение, вероятно, не будет заключено до его встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Чили. Однако мероприятия по линии АТЭС в середине ноября были отменены, а новые сроки проведения американо-китайского саммита названы не были.

Теги
СШАКитайЧилиСи ЦзиньпинТрамп, ДональдМнучин, СтивенТорговая война
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