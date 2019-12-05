Роскачество объявило о начале приема заявок на премию правительства РФ в области качества

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Прием заявок на получение премий правительства РФ, присуждаемых организациям за достижение высоких результатов в области качества продукции и услуг и внедрения высокоэффективных методов менеджмента качества, стартовал в Москве. Об этом говорится в сообщении Роскачества.

"Совет по присуждению премий Правительства Российской Федерации в области качества информирует об объявлении конкурса на соискание премий Правительства Российской Федерации в области качества 2020 года", - говорится в сообщении.

Срок приема заявок на участие в конкурсе 2020 года - до 31 декабря 2019 года. Заявки принимаются в электронном виде.

Премии правительства РФ в области качества присуждаются ежегодно на конкурсной основе. Каждый год присуждается не более 12 премий. Организации, которые становятся дипломантами или лауреатами, являются примерами лучших практик управления бизнес-процессами.

Премии по качеству обеспечивают их лауреатам репутацию надежного производителя высококачественной и конкурентоспособной продукции или услуги, способствуют привлечению новых партнеров, открывают новые деловые возможности.

С 2017 года конкурс организует секретариат Совета по присуждению премий Правительства Российской Федерации в области качества, функции которого выполняет автономная некоммерческая организация "Российская система качества" (Роскачество).

В 2019 году в конкурсе приняло участие 320 организаций из 70 субъектов РФ. Наибольшую долю среди них заняли предприятия агропромышленного комплекса.

Среди лауреатов ПАО "Камаз" (Республика Татарстан, город Набережные Челны), ООО "Газпром ПХГ" (Москва, поселок Газопровод, поселение Сосенское), АО "Выксунский металлургический завод" (Нижегородская область, город Выкса), АО "Авиакомпания Сибирь" (Новосибирская область, город Обь), Тольяттинский государственный университет, АО "Зеленодольский завод имени А. М. Горького" (Республика Татарстан, город Зеленодольск) и другие.