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СМИ: Кипр будет оштрафован за то, что вовремя не исполнил директиву ЕС об оружии

По данным газеты Phileleftheros, ЕК уже направила Никосии предупреждение за задержку в процессе гармонизации национального законодательства с общеевропейским

НИКОСИЯ, 6 декабря. /ТАСС/. Республика Кипр будет оштрафована властями ЕС за то, что вовремя не привела национальное законодательство в соответствии с директивой Брюсселя об огнестрельном оружии. Об этом сообщила в четверг на своем сайте газета Phileleftheros.

По информации издания, Европейская комиссия уже направила официальной Никосии предупреждение за задержку в процессе гармонизации национального законодательства с общеевропейским. Газета не приводит точной даты, когда директива должна быть исполнена, но дает понять, что успеть к сроку уже не удастся.

Произошло же это потому, что Министерство юстиции и общественного порядка отозвало первоначальный законопроект, а новый был внесен лишь 15 октября. В минувшую среду состоялось его обсуждение в Комитете по правовым вопросам кипрского парламента, в ходе которого многие депутаты отметили, что новая версия законопроекта не имеет ничего общего с директивой ЕС и поэтому требует тщательной доработки.

В итоге министерству не удалось убедить парламентариев отказаться от постатейного рассмотрения документа, что потребует дополнительного времени, которого в соответствии с установленным Брюсселем графиком уже нет.

Согласно директиве Еврокомиссии, направленной на усиление борьбы с контрабандой вооружений, Кипру надлежит усовершенствовать систему отслеживания происхождения огнестрельного оружия. Государству также необходимо будет обеспечить эффективный обмен информацией между продавцами и полицией, при этом должны быть гарантированы более строгие условия хранения и транспортировки наиболее опасных видов огнестрельного оружия.

Требования Брюсселя касаются и ужесточения правил вывода оружия из эксплуатации, а также его приобретения охотниками и частными коллекционерами.

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Кипр
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