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Кабмин выделит средства на погашение ипотеки семей с детьми и обсудит ряд законопроектов

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Правительство России на заседании в пятницу планирует рассмотреть несколько проектов законов, а также выделить деньги на помощь в погашении ипотечных кредитов семьям с детьми.

Выплаты из резервного фонда

Как сообщила пресс-служба кабинета министров, предполагается выделить Минфину в 2019 году из резервного фонда правительства РФ "бюджетные ассигнования в связи с реализацией мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам". Проектом распоряжения предусматривается выделение до 6 млрд рублей.

Ипотечную программу по льготной ставке в 6% для семей с двумя и более детьми, рожденными с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года, запустили в начале 2018 года по поручению президента России Владимира Путина. Согласно условиям программы, государство обязуется выплатить банку разницу по ставке между 6% и фактической ставкой банка на льготный период.

Также из резервного фонда планируется выделить более 222 млн рублей для возмещения затрат бюджета Приморского края, связанных с "ликвидацией последствий негативного воздействия вод и выполнением неотложных работ по восстановлению пропускной способности русел рек протяженностью 52,194 км на территории 10 муниципальных образований". По мнению специалистов, эти деньги позволят исключить риски расширения зон негативного воздействия воды и повторного подтопления 1206 домов и 5785 подворий с населением 8534 человека, а также 17 социально значимых объектов.

Еще 5,92 млрд рублей планируется выделить из бюджета регионам на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса.

Проекты законов

Кабинет министров намерен рассмотреть проект закона об эксперименте по ведению отдельными работодателями электронных документов, касающихся трудовых отношений с работниками. Этот законопроект важен в первую очередь для сотрудников, работающих дистанционно или вахтовым методом. Он касается заключения, изменения, расторжения и хранения трудовых договоров, внедрения кадрового документооборота в электронном виде.

Еще один проект закона, вынесенный на обсуждение кабмина, относится к концессионным соглашениям. В пресс-службе правительства отмечают, что документ "будет способствовать реализации поставленной цели уменьшения рисков концессионеров и привлечению дополнительных инвестиций в сферу электроснабжения за счет создания юридических гарантий предсказуемости и неизменности регуляторных условий для концессионера на всем протяжении срока действия концессионного соглашения".

В повестку заседания также внесен проект закона, который предусматривает расширение перечня случаев, в которых резидентам "представляется право не зачислять на свои банковские счета в уполномоченных банках денежные средства, за счет предоставления возможности проведения зачета встречных требований по обязательствам, вытекающим из внешнеторговых договоров, условиями которых предусматривается оказание нерезидентам услуг, включенных в перечень услуг, утверждаемый правительством по согласованию с Банком России". По информации Минфина, в список услуг, который будет утвержден в дальнейшем, могут быть включены, например, услуги в сферах информационных технологий и образования. Для средних и крупных организаций, в особенности работающих в области информационных технологий, отсутствие возможности зачета встречных требований приводит к дополнительным финансовым издержкам: компании вынуждены оформлять документацию для уполномоченных банков для зачисления денег на счет, после чего проводить операции по перечислению средств, а денежные активы выводятся из оборота на несколько дней, которые требуются для проведения банковской операции. Помимо этого, такие операции облагаются банковской комиссией за каждую операцию, что приводит к дополнительным финансовым затратам.

Законопроект предусматривает отложенный срок его вступления в силу - с 1 января 2021 года. Эксперты полагают, что принятие законопроекта будет способствовать снижению административной нагрузки на российских экспортеров услуг и сокращению их накладных расходов.

Также правительство обсудит проект закона, который дополнит круг субъектов предпринимательской деятельности, обязанных обеспечить для потребителей возможность безналичных расчетов с использованием национальных платежных инструментов в рамках национальной системы платежных карт, новым субъектом "владелец агрегатора". При этом предусматривается поэтапное (с 1 сентября 2020 года - 30 млн рублей, с 1 января 2021 года - 20 млн рублей) снижение порога выручки, при превышении которого будет обеспечиваться возможность таких расчетов для потребителей. В кабмине отмечают, что "законопроект направлен на борьбу с реализацией некачественной и контрафактной продукции, продажа которой наиболее часто осуществляется организациями с небольшим оборотом с помощью интернета, а также на стимулирование расширения инфраструктуры приема национальных платежных карт "Мир".

"Принятие законопроекта повысит уровень защиты прав потребителей, а также прозрачность сегмента дистанционной торговли, расчетов в сфере торговли и услуг, собираемость налогов. Кроме того, законопроект позволит снизить удельные издержки продавцов и, как следствие, создаст возможность привлекательных ценовых предложений для потребителей", - уверены в правительстве.

Взаимодействие со странами СНГ

Кабинет министров предполагает рассмотреть проект закона о ратификации межправительственного соглашения с Таджикистаном о строительстве и материально-техническом оснащении общеобразовательных учреждений в городах Душанбе, Куляб, Худжанд, Бохтар и Турсунзаде, осуществляющих обучение на русском языке. Соглашение было подписано в апреле нынешнего года и предполагает поэтапное строительство в Таджикистане пяти общеобразовательных организаций с обучением на русском языке (1200 учеников в каждой), а также определение согласованных условий их финансирования и материально-технического обеспечения. После ввода школ в эксплуатацию преподавание в них будет вестись по российскими образовательным стандартам.

Также правительство намерено направить на ратификацию протокол об обмене информацией в электронном виде между странами СНГ для осуществления налогового администрирования.

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