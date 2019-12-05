Премьер-министры РФ и Белоруссии обсудят интеграцию в рамках Союзного государства

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Председатель правительства России Дмитрий Медведев в пятницу в Сочи проведет переговоры с премьер-министром Белоруссии Сергеем Румасом. Об этом сообщает пресс-служба российского кабмина.

В ходе встречи, как ожидается, будут обсуждаться актуальные вопросы российско-белорусского сотрудничества и интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства. Об этой встрече Медведев и Румас договорились во время телефонного разговора 1 декабря.

Переговоры двух премьеров состоятся накануне встречи президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, которая также будет посвящена решению проблемных вопросов интеграции в рамках Союзного государства.

Предыдущая встреча двух премьеров прошла 19 ноября и продлилась более семи с половиной часов. За это время удалось согласовать не менее 20 из 31 дорожной карты по углублению интеграции. Оставшиеся разногласия могут быть вынесены на переговоры Путина и Лукашенко 7 декабря. Кроме того, правительства двух стран к предстоящей встрече Медведева и Румаса подготовят новые редакции дорожных карт с учетом договоренностей, достигнутых на ноябрьских переговорах.

Премьер-министр РФ ранее выразил надежду, что страны успеют согласовать вопросы интеграции к 8 декабря, юбилейной дате для Союзного государства, чтобы затем "положить начало еще более существенной работе по подготовке изменений в законодательства РФ и Республики Беларусь". В этом случае, отметил Медведев, можно будет "уже уверенно заявить, что интеграция между двумя государствами вышла на принципиально новый уровень". По его мнению, "это отвечает чаяниям народов двух стран и интересам двух государств".

Поиск развязок

Медведев в интервью российским телеканалам 5 декабря заявил, что интеграцию России и Белоруссии необходимо сохранить. Он признал, что в переговорах двух государств "есть сложные темы, связанные с энергоносителями, с ценами, каждая страна хочет добиться определенных льгот и преимуществ для себя". При этом Медведев выразил уверенность, что "развязки можно найти и на уровне правительства, и на президентском уровне, если это потребуется".

Российский премьер напомнил, что любая интеграция - это частичное уменьшение суверенитета, но этого не нужно бояться. Он указал на то, что Россия и другие страны Евразийского экономического союза также уступили часть своего суверенитета, когда объединились в ЕАЭС.

Белоруссия и РФ 8 декабря отметят двадцатилетие со дня подписания договора о создании Союзного государства. Лукашенко предлагал к этой дате принять программу углубления интеграции. Премьеры двух стран парафировали проект совместной программы действий по реализации договора о Союзном государстве, теперь стороны работают над окончательным согласованием 31 дорожной карты.

Основные противоречия сторон в переговорах по интеграции касаются вопросов цены на российский газ для Белоруссии в 2020 году и компенсации Минску потерь в результате налогового маневра в нефтяной сфере РФ. В соответствии с предыдущими договоренностями сторон, Минск и Москва должны определить механизм формирования цены на природный газ для Белоруссии с 1 января 2020 года.

Ранее руководство Белоруссии заявляло, что считает справедливой цену на газ, которая равна цене для субъектов хозяйствования Смоленской области. Она, как утверждают в Минске, составляет около 70 долларов за 1 тыс. куб. м. При этом цена на российский газ для республики в этом году установлена на уровне 127 долларов за 1 тыс. куб. м.