Минэнерго прогнозирует добычу нефти в 2019 году на уровне 556-560 млн тонн

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Добыча нефти в России по итогам 2019 года, по предварительным прогнозам, будет выше значений прошлого года и составит 556-560 млн тонн. Об этом говорится в статье министра энергетики Александра Новака в журнале "Энергетическая политика".

"Несмотря на волатильность мировых рынков, нефтяная отрасль России уже который год демонстрирует тенденцию к устойчивому развитию. По предварительным прогнозам, в 2019 году добыча будет чуть больше значений прошлого года - на уровне 556-560 млн тонн", - говорится в статье.

Летом Новак озвучивал прогноз по итогам 2019 года в 556-557 млн тонн нефти, то есть примерно на уровне 2018 года.

В 2018 году, по данным Минэнерго РФ, добыча нефти в России составила 555,9 млн тонн.

Добыча газа

Министр также отметил, что Россия в 2019 году увеличит добычу газа на 2% по сравнению с прошлым годом - до 740 млрд куб. м, экспорт сжиженного природного газа (СПГ) при этом возрастет на 44% - до 39 млрд куб. м.

"Для дальнейшего надежного газоснабжения внешних и внутренних потребителей продолжается наращивание добычи природного газа. В текущем году ожидается, что этот показатель вырастет на 2% по сравнению с предыдущим рекордным для газовой отрасли годом и составит порядка 740 млрд куб. м", - считает Новак.

Он отметил, что видит впечатляющие успехи страны на рынке СПГ. "Здесь мы действительно видим впечатляющие успехи. Рассчитываем, что по итогам года экспорт газа в сжиженном состоянии вырастет почти на 44% и достигнет порядка 39 млрд куб. м", - добавил министр.

Новак напомнил, что во многом такие результаты связаны с запуском на проектную мощность в конце 2018 года завода "Ямал СПГ". На конец третьего квартала 2019 года с завода уже выполнена отгрузка более 300 партий СПГ объемом порядка 22 млн тонн и 65 партий конденсата объемом более 1,6 млн тонн. В апреле текущего года был дан старт первой отгрузки СПГ с завода "Криогаз-Высоцк" в Ленинградской области. Поставки с завода пойдут как на внутренний рынок для использования в качестве газомоторного топлива и газификации потребителей, так и на внешний - в страны Северной Европы, Скандинавии и Балтийского региона.

"Именно газовая отрасль в 2019 году вызывает наибольший интерес с точки зрения произошедших и ожидаемых глобальных в мировом масштабе событий", - подчеркнул министр.

Он также добавил, что на внутреннем рынке газа продолжается работа по газификации регионов России: предполагается, что на 1 января 2020 года уровень газификации достигнет более 70%, при этом в городах - 73%, в сельской местности - почти 62%. Расширяется использование природного газа в качестве моторного топлива. Рассчитываем, что к концу года количество станций заправки природным газом вырастет на четверть к предыдущему году и достигнет более 500 единиц, а объем потребления природного газа в качестве моторного топлива в текущем году составит свыше 900 млн кубометров в год.

В 2018 году добыча газа в России выросла на 4,9% по сравнению с 2017 годом - до 725 млрд куб. м, экспорт СПГ - на 70%, до 26,7 млрд куб. м. При этом экспорт газа вырос на 8,7% - до 243,7 млрд куб. м.

Экспорт угля

Минэнерго прогнозирует добычу угля в России по итогам 2019 года на уровне 2018 года - 440 млн тонн, экспорт угля - 210 млн тонн.

"В 2019 году продолжилось поступательное развитие угольной отрасли. Добыча и экспорт угля по итогам года прогнозируется на уровне предыдущего - 440 млн тонн и 210 млн тонн соответственно, при этом ожидаемый уровень инвестиций в основной капитал угольных компаний стабилизируется на уровне 2018 года и составит примерно 140 млрд рублей", - следует из статьи министра.

Согласно материалам Минэнерго РФ, добыча угля в России по итогам 2018 года составила 439,3 млн тонн, экспорт - 193,2 млн тонн. Таким образом, рост экспорта угля может составить до 8,6% в годовом сопоставлении.

Ранее Минэнерго РФ и Минэкономразвития РФ прогнозировали, что в 2019 году добыча угля в России превысит 450 млн тонн, при этом в материалах к проекту бюджета РФ на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов указывалось, что добыча в 2019 году может составить 445 млн тонн.