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Камчатский центр "Мой бизнес" выдал за 1,5 месяца поручительства и займы на 150 млн рублей

Центр создавался в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"

ТАСС, 6 декабря. /ТАСС/. Открывшийся в сентябре на Камчатке центр "Мой бизнес" выдал предпринимателям региона за первые полтора месяца работы поручительства и займы более чем на 150 млн рублей. Об этом в интервью ТАСС рассказал губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.

"Формат получения фактически всех видов поддержки в одном месте оказался очень востребован. Только за первые полтора месяца консультации в центре "Мой бизнес" получили более 450 предпринимателей, почти 600 человек приняли участие в 25 образовательных мероприятиях. Выданы поручительства на 93 млн и займы на 57,6 млн рублей. Это не считая разработанных с участием специалистов центра бизнес-планов, маркетинговых исследований и других услуг", - рассказал глава края.

Он отметил, что Центр "Мой бизнес" создавался как часть мероприятий национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". В апреле текущего года властям удалось собрать все организации по поддержке бизнеса на одной площадке. Здесь уже тогда можно было получить ряд услуг.

Осенью к уже действующей инфраструктуре для бизнеса добавились представители налоговой службы, Фонда социального страхования, Росреестра и банков. В этот момент был открыт так называемый "фронт-офис" или единая "точка входа" на эту площадку для предпринимателей.

Нацпроект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" рассчитан на 2019-2024 годы и включает пять федеральных проектов: по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности, расширению доступа субъектов малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерации субъектов малого и среднего бизнеса, созданию системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации, популяризации предпринимательства.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияКамчатский крайДальний Восток
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