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Камчатка планирует к 2025 году увеличить добычу золота более чем в два раза

По словам главы края, в регионе планируется добыть до 12 тыс. т золота в год

ТАСС, 6 декабря. Предприятия Камчатского края планируют увеличить добычу золота в регионе с нынешних 5,5 т в год до 12 т в 2025 году, заявил в интервью ТАСС губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.

Согласно данным за 2018 год, количество добытого золота в регионе составило 5,432 т.

"Планы у нас в этом направлении достаточно амбициозные: к 2025 году увеличить добычу золота до 12 т в год, количество трудоустроенных в отрасли - до 6 тыс. человек. С учетом планируемого объема инвестиций в горную промышленность на ближайшие годы - а это более 40 млрд рублей, - полагаю, что мы должны этой цели достигнуть", - сказал Илюхин.

Он отметил, что горная промышленность является сегодня одной из ведущих отраслей экономики Камчатского края. В 2018 году объем отгруженной продукции в части добычи полезных ископаемых составил более 18 млрд рублей, темпы роста отрасли с 2011 по 2018 годы - 199%, то есть за восемь лет достижения отрасли выросли в два раза.

"В крае активно осваиваются месторождения золота, платины, медно-никелевых руд, природного газа, работают крупные горнодобывающие компании, строятся рудники и создается соответствующая инфраструктура. По данным Минфина России, по итогам первого полугодия 2019 года Камчатский край занял 10 место в рейтинге субъектов Российской Федерации по производству золота", - сказал глава региона.

До 2025 года на Камчатке планируется завершить строительство нескольких новых горнодобывающих предприятий. Среди них - горно-обогатительное предприятие на золоторудном месторождении Кумроч мощностью до 500 тысяч тонн руды в год и горно-металлургический комбинат производительностью 600 тыс. т руды в год на Озерновском золоторудном месторождении. Также рассматривается возможность доразведки и введения в эксплуатацию золоторудных месторождений Родниковое и Мутновское.

Теги
РоссияКамчатский крайДальний Восток
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