Минэнерго и Минфин подготовят критерии эффективности господдержки добычи нефти

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Минэнерго и Минфин РФ разрабатывают единую методику определения эффективности предоставления мер государственной поддержки в области добычи нефти. Об этом говорится в статье замминистра энергетики Павла Сорокина в журнале "Энергетическая политика".

"При этом становится очевидной необходимость и более тесной кооперации различных федеральных ведомств в части разработки наиболее эффективной системы оценки налоговых стимулов добычи. Успешность подхода может быть гарантирована лишь в том случае, когда все участники процесса будут понимать: льгота может являться эффективной только при обеспечении минимальной нормы доходности инвестора и суммарно положительном эффекте на инвестиции и доходы государства, количество рабочих мест, локализацию оборудования и другие параметры - то есть экономику страны", - сказал Сорокин.

"Сейчас Минэнерго и Минфином разрабатывается единая методика формирования интегрального критерия эффективности предоставления мер государственной поддержки, исходя именно из этого принципа", - добавил он.

Необходимость разработки методики, отметил Сорокин, стала понятна на фоне первых итогов инвентаризации запасов.

"Проводимая инвентаризация запасов задала правильный вектор для реформирования государственной политики в сфере недропользования и налогообложения нефтяной отрасли. Достигнутые на сегодня результаты служат фактическим подтверждением острой необходимости пересмотра принципов действующей налоговой системы, без чего добыча нефти в России начнет сокращаться", - добавил Сорокин.

Оценка рентабельных запасов

Сорокин сообщил, что первые итоги инвентаризации российских запасов нефти выявили необходимость пересмотреть подход к оценке рентабельных запасов и прогнозированию уровня добычи.

"Итоги начального этапа первой в истории России инвентаризации запасов невозможно охарактеризовать однородно. Во-первых, неоспорим тот факт, что на данный момент инвентаризация выявила необходимость пересмотра действующего подхода к оценке рентабельных запасов и прогнозирования уровня добычи нефти в стране", - пишет Сорокин.

В результате инвентаризации у регуляторов появилась информация для понимания состояния ресурсной нефтяной базы страны и прогноза ее разработки, отметил замминистра. А это крайне важно для стратегического планирования в части доходов бюджета и инвестиционной активности, подчеркнул он.

В сентябре 2018 года задача по инвентаризации нефтяных месторождений в РФ была поставлена руководству Роснедр на заседании у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Тогда сообщалось, что инвентаризация будет проводиться на предмет экономической эффективности разработки месторождений в текущих налоговых условиях.

В октябре 2019 года вице-премьер РФ Дмитрий Козак говорил, что Минэнерго подготовило проект дорожной карты по инвентаризации российских месторождений, первым шагом в этом направлении станет утверждение единой методики вместе с Минприроды. В дальнейшем планируется установить дифференцированные подходы к налогообложению применительно к разным нефтяным месторождениям.

В декабре заместитель директора департамента добычи и транспортировки нефти и газа Минэнерго РФ Андрей Терешок сообщил, что инвентаризация месторождений завершится в середине 2020 года. Ранее ее планировалось закончить до 1 декабря 2019 года.

Запасы нефти в России

Сорокин сообщил, что запасы нефти в России, по предварительным данным инвентаризации месторождений, составляют 28,9 млрд тонн, из них рентабельными являются только 10,3 млрд тонн, или 60% от проанализированных 17,2 млрд тонн.

"Согласно заявлениям руководства Федерального агентства по недропользованию, всего насчитывается около 2 тыс. 700 месторождений с общими запасами 28,9 млрд т нефти", - говорится в статье.

При этом рентабельными запасами признаны только 60% от проанализированных запасов. "Так, оценка госкомиссии по запасам основана на подходах, приближенных к международным стандартам аудита запасов, где берутся средние за предшествующий 2018 г. параметры цен на нефть в $69 за баррель и обменного курса примерно в 63 руб. за доллар. В результате рентабельными были признаны примерно 60% запасов", - поясняется в статье. Под анализ действующих льгот попало лишь 593 месторождения с суммарными извлекаемыми запасами нефти в 17,2 млрд т - все месторождения с текущими извлекаемыми запасами нефти более 5 млн т.

Об инвентаризации

К началу декабря Минприроды при участии Минэнерго завершило первый этап инвентаризации месторождений. В дальнейшем, согласно дорожной карте, на основании полученных данных, Министерству энергетики необходимо провести поэтапную оценку сложившейся дифференциации налоговых условий геологического изучения, разведки и добычи нефтяного сырья на суше и континентальном шельфе страны для различных недропользователей, а после приступить к подготовке предложений по дополнительному стимулированию увеличения объемов добычи нефти в России.

Ранее заместитель директора департамента добычи и транспортировки нефти и газа Андрей Терешок сообщал, что министерство энергетики России продолжит работу над инвентаризацией месторождений и запасов в первой половине 2020 года, предварительные результаты требуют дальнейшего подтверждения.