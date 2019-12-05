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Новак рассказал о росте цен на топливо в России

По словам министра энергетики, цены растут темпами значительно ниже инфляции

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Демпфирующий механизм позволил стабилизировать топливный рынок РФ, а рост цен на топливо значительно ниже темпов инфляции - 2,7% с начала года против 3,7-4% в октябре 2019 года. Об этом говорится в статье министра энергетики России Александра Новака в журнале "Энергетическая политика".

"Благодаря демпферу удалось отказаться от соглашений с нефтяными компаниями об ограничении роста цен на топливо, которые действовали до июля 2019 года. Сегодня мы уже убедились в правильности выбранной тактики - рынок топлива в Российской Федерации стабилен, а рост цен на топливо существенно отстает от темпов инфляции - 2,7% против 3,7-4% в октябре 2019 года", - говорится в статье.

Ранее замминистра энергетики РФ Павел Сорокин сообщил, что текущий "налоговый маневр" позволил удержать рост цен на автомобильное топливо в пределах инфляции, а цены на бензин растут темпами даже ниже инфляции с учетом индексации НДС.

Чтобы компенсировать нефтяникам потери от поставок топлива на внутренний рынок по фиксированный цене при гораздо более высокой экспортной альтернативе, правительство с 1 января 2019 г. ввело в действие демпфирующий механизм. Он предусматривал, что государство возмещает компаниям до 60% разницы между условной внутренней ценой на топливо и более высокими экспортными ценами.

Однако если цены на внутреннем рынке оказываются более выгодными, нефтяники должны были сами доплачивать в бюджет. После того, как в первом квартале этого года демпфер сработал именно по этому сценарию, компании настояли на его корректировке. С 1 июля 2019 г. размер компенсации вырос до 75% для бензина и до 70% для дизтоплива.

Производство автобензина

Новак также сообщил, что производство автобензина в 2019 году увеличится на 2%, до 40,2 млн тонн, объем первичной переработки нефти и газового конденсата будет чуть меньше прошлого года.

"Производство автобензина, по нашим расчетам, увеличится на 2% и достигнет 40,2 млн тонн", - прогнозирует министр.

При этом, что касается внутреннего рынка нефтепродуктов, Минэнерго ожидает, что объем первичной переработки нефти и газового конденсата будет чуть меньше прошлого года. Глубина переработки нефти и газового конденсата останется на уровне аналогичного периода 2019 года, отмечается в статье.

По данным Центрального диспетчерского управления (ЦДУ) ТЭК, производство бензина в России в ноябре 2019 года сократилось на 3,1% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года - до 3,28 млн тонн. По итогам января - ноября НПЗ увеличили производство бензина на 2,4%, до 36,6 млн тонн.

В целом за 11 месяцев 2019 года первичная переработка нефтяного сырья в России сократилась на 0,7%, до 260,2 млн тонн, в ноябре - выросла на 2,2%, до 24,36 млн тонн.

 

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