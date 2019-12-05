Глава "Транснефти" не видит целесообразности в приватизации компании

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Глава "Транснефти" Николай Токарев считает нецелесообразной приватизацию принадлежащего государству пакета обыкновенных акций компании. Достичь справедливой цены при продаже также не получится в связи с санкциями ряда стран. Об этом Токарев сообщил в интервью журналу "Энергетическая политика".

"Мы считаем, что приватизация принадлежащего государству пакета обыкновенных акций нецелесообразна, в силу стратегической роли "Транснефти" в российской нефтяной промышленности и необходимости сохранять принцип равноудаленности от российских нефтегазовых компаний", - сказал Токарев.

"Кроме того, эффективно реализовать существенный пакет акций "Транснефти" финансовым инвесторам по фундаментально обоснованной справедливой стоимости в настоящее время невозможно, в связи с действием финансовых санкций со стороны США, ЕС и ряда прочих зарубежных стран", - добавил глава "Транснефти".

При этом Токарев отметил, что для инвесторов, желающих купить акции компании уже сейчас, существует очень близкая альтернатива - свободно обращающиеся на открытом рынке привилегированные акции "Транснефти". "Пакеты "префов" уже приобрели крупные российские и международные инвесторы, в том числе ряд суверенных инвестиционных фондов из Японии, Сингапура, Китая, стран Персидского залива. При этом размер дивидендов на одну акцию, выплачиваемых по "префам", не может быть меньше размера дивидендов по обыкновенным акциям", - отметил глава компании.

Пока программа приватизации на 2020-2022 годы предусматривает снижение доли государства в компаниях "Совкомфлот", "Русгидро", "Транснефть", "Ростелеком", "Россети" и "Объединенная зерновая компания".

"Транснефть" - российская транспортная монополия, оператор магистральных нефтепроводов России. 100% голосующих акций компании находятся в федеральной собственности. Привилегированные акции компании не являются голосующими и предоставляют их владельцам только право на получение фиксированных дивидендов по итогам работы за год. Уставный капитал "Транснефть" разделен на 5,694 млн обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая и 1,554 млн привилегированных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

Обновление инфраструктуры

Токарев сообщил, что "Транснефть" на фоне отсутствия крупных проектов по строительству новых нефтепроводов в среднесрочной и долгосрочной перспективе сконцентрируется на обновлении инфраструктуры, а также повышении надежности и гибкости эксплуатации системы для сохранения качества транспортируемой нефти.

"Действительно, начиная с 2020 года, реализации значимых инвестиционных проектов по развитию системы магистральных трубопроводов не планируется. Но в настоящее время доля трубопроводов старше 30 лет в системе "Транснефти" приближается к 50%. Мы планируем, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе основные силы компании будут сконцентрированы на повышении протяженности замены линейной части, обновлении основных фондов и повышении надежности эксплуатации системы в целом", - сказал Токарев.

Также перед компанией стоит задача сохранения качества транспортируемой нефти и создания более гибкой системы магистральных нефтепроводов, позволяющей оперативно обеспечивать перераспределение грузопотоков по разным направлениям в случае возникновения нештатных ситуаций. Для их решения "Транснефть" планирует увеличить емкости резервуарных парков и реализацию мероприятий по возможности перераспределения потоков нефти между экспортными направлениями в случае вынужденного прекращения поставок по некоторым из них.

Кроме того, в этом году "Транснефть" завершила сделку по приобретению пакета акций НМТП, увеличив свою долю до более чем 60%. Теперь перед "Транснефтью", как основным акционером, встает задача по развитию Новороссийского порта, причем не только в части перевалки нефти и нефтепродуктов, но и по другим видам деятельности. "Одной из целей будет повышение эффективности управления НМТП с учетом значительного синергетического эффекта от консолидации двух крупнейших инфраструктурных компаний", - отметил Токарев.

Рост приема нефти из Татарстана

Токарев сообщил, что "Транснефть" ожидает, что в ближайшие годы прием нефти с территории Республики Татарстан в трубопроводную систему компании вырастет более чем на 5 млн тонн в год.

"По системе магистральных нефтепроводов "Транснефти" осуществляется транспортировка более 90% от всего объема добываемой в регионе (Татарстане - прим. ТАСС) нефти. В 2018 году было принято 33,2 млн тонн, в 2019 году объем принимаемой нефти увеличился. К концу года этот показатель достигнет почти 34 млн тонн. В ближайшие годы нефтедобывающие компании республики могут увеличить количество сдаваемой нефти более чем на 5 млн тонн в год", - сказал Токарев.

В 2018 году реализованы проекты по реконструкции нефтеперекачивающей станции "Калейкино" и приемо-сдаточного пункта "Нижнекамск", позволившие обеспечить увеличение поставки нефти на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) ТАНЕКО с девяти до 14 млн тонн в год.

В 2019 году к системе магистральных нефтепродуктопроводов были подключены объекты НПЗ ТАИФ, в результате чего увеличился прием дизельного топлива в систему до 3,2 млн тонн в год.

"С учетом расширения проекта "Север -25" Татарстан может суммарно увеличить сдачу в систему дизельного топлива до семи млн тонн в год, в том числе от ТАНЕКО - до 3,8 млн тонн, от ТАИФ -до 3,2 млн тонн", - отметил Токарев.