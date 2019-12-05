Трамп не стал уточнять, повысят ли США 15 декабря пошлины на китайские товары

ВАШИНГТОН, 6 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не дал прямого ответа в беседе с журналистами в четверг на вопрос, будут ли повышены пошлины на китайские товары, однако анонсировал, что 15 декабря "что-то может произойти".

"Мы очень хорошо продвигаемся (в переговорах с Китаем по первой фазе соглашения об урегулировании торговых споров - прим. ТАСС)", - сказал он после ланча в Белом доме с постпредами ряда стран при ООН, среди которых был и посол КНР.

"Посмотрим, но сейчас мы хорошо продвигаемся. Не обсуждали это, - отметил Трамп, отвечая на вопрос, повысятся ли сборы. - 15 декабря что-то может произойти, но мы это еще не обсуждали. У нас очень хорошие переговоры с Китаем".

В понедельник в интервью телеканалу Fox Business министр торговли США Уилбур Росс сообщил, что Трамп намерен повысить пошлины на ряд товаров из Китая, если сторонам не удастся договориться по торговой сделке до 15 декабря. Официальный представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн в четверг на брифинге заявил, что Пекин исходит из того, что в случае согласования с США первой фазы торговой сделки введенные странами взаимные пошлины на товары будут понижены.