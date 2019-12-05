"Известия": трассу М-11 полностью покроют сотовой связью в I квартале 2020 года

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Покрытие мобильной связью трассы М-11 Москва - Санкт-Петербург будет полностью завершено в первом квартале 2020 года. Об этом в пятницу сообщает газета " Известия " со ссылкой на пресс-службу ГК "Автодор".

"К настоящему моменту смонтировано 70% фундаментов для них. К размещению оборудования операторов готовы 40% объектов. До конца года планируется завершить строительство всех 105 сооружений", - цитируют "Известия" пресс-службу "Автодора".

При этом в "Автодоре" добавили, что один из операторов сотовой связи готов к размещению оборудования до конца текущего года, остальные будут оборудовать вышки в течение января-марта 2020 года.

Отмечается, что в ходе тест-драйва по трассе М-11, который организовала компания Telecom Daily, было выявлено 15 зон общей протяженностью 70-80 км, на которых голосовая сотовая связь отсутствует. При этом участки на границе Ленинградской и Новгородской областей, а также отрезок трассы Новгород - Чудово являются самыми обширными зонами, где не работает связь. Глава Telecom Daily Денис Кусков добавил, что сигнал оператора "Мегафон" покрывает почти 90%, в то время, как у МТС, "Вымпелкома" и Tele2 показатель находится на уровне 70-75%.

Скоростная трасса М-11 проходит от МКАД до Кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга. Маршрут в основном идет параллельно существующей М-10 "Россия", пересекая ее на нескольких участках. Общая протяженность автомагистрали составляет 669 км.