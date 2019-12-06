Судно российской компании "Гудзон" хотят конфисковать за долги в Сингапуре

ВЛАДИВОСТОК, 6 декабря. /ТАСС/. Власти порта Сингапур обратились в суд за конфискацией российского судна "Севастополь" (принадлежит попавшей в 2018 году под санкции США компании "Гудзон") из-за долгов, которые оцениваются в 1,3 млн сингапурских долларов, или 61 млн рублей, сообщил ТАСС в пятницу заместитель директора "Гудзона" Валерий Улискин.

"Судно "Севастополь" прибыло в Сингапур 26 февраля 2019 года с грузом. Сингапурская таможня решила досмотреть контейнеры, и у нее возникли вопросы к владельцам груза, связи с которыми очень долго не было. Судно было вынуждено стоять в порту, набегали портовые сборы, и в один момент портовый агент предъявил компании претензию на 1,3 млн сингапурских долларов, или около 61 млн рублей. Такую сумму мы сейчас выплатить не можем, и адвокаты агента обратились в суд, хотят реализовать судно за долги", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, за время простоя команда "Севастополя" сменялась несколько раз, сейчас на борту находятся 12 российских моряков. Судебное разбирательство о реализации судна за долги намечено на 17 декабря.

В 2018 году Минфин США объявил о расширении санкционных списков по КНДР, в которые вошла базирующаяся в РФ судоходная компания "Гудзон". В списке, в частности, значатся шесть судов под российским флагом: "Патриот", "Нептун", "Белла", "Богатырь", "Партизан" и "Севастополь". По мнению американских властей, они причастны "к передаче нефтепродуктов судам, следующим под флагом КНДР, а также к деятельности, запрещенной Совбезом ООН". В докладе группы экспертов ООН по ситуации вокруг КНДР, размещенном на сайте организации 12 марта 2019 года, говорится, что эксперты не получали от США каких-либо доказательств перекачки нефтепродуктов с принадлежащего компании судна "Патриот" на два северокорейских танкера в январе 2018 года, однако пока из списка компания не исключена.

После многочисленных задержаний судов и отказов партнеров компании от контрактов (в "Гудзоне" это связывают с санкциями) работники судоходной компании в мае 2019 года написали открытое письмо на имя президента РФ Владимира Путина, в котором попросили оказать предприятию финансовую помощь и дать доступ к государственным контрактам, чтобы предотвратить его банкротство.