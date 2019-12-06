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В Singapore Airshow 2020 примут участие более 55 тыс. представителей 150 государств

Организаторы рассказали, что уже подтверждена выставка проекта российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929

СИНГАПУР, 6 декабря. /ТАСС/. Более 55 тыс. представителей 150 государств и территорий примут участие в крупнейшем в Азии международном авиационном салоне Singapore Airshow 2020, который пройдет в республике с 11 по 16 февраля. Об этом в пятницу ТАСС сообщили представители в компании Experia Events, которая занимается организацией мероприятия.

"В работе выставки примут участие как минимум 65 из сотни крупнейших оборонных и аэрокосмических корпораций мира", - рассказали в оргкомитете. Кроме того, ожидается увеличение по сравнению с мероприятием в прошлом году числа представителей авиапромышленности Китая. "Подтверждена выставка проекта российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929", - отметили в компании.

Во время Singapore Airshow 2020 запланированы также несколько форумов, в том числе посвященных инновационным разработкам в аэрокосмической области и их применению в жизни современных мегаполисов. Так, Сингапур и несколько других крупных городов мира тестируют проекты беспилотного воздушного такси, которое может быть лицензировано в течение нескольких лет.

Как рассказали представители оргкомитета, впервые в истории Singapore Airshow будут использованы солнечные батареи для полного покрытия энергетических потребностей выставки. Для этого будет установлено около 15 тыс. солнечных панелей, способных вырабатывать в год более 7,8 млн кВт/ч электроэнергии.

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