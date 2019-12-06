Доработка проекта спорткомплекса в 2020 году обойдется Владивостоку в 13 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 6 декабря. /ТАСС/. Объем средств на корректировку проекта физкультурно-оздоровительного комплекса во Владивостоке, вопрос о котором подняли на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в декабре 2018 года, составляет 13 млн рублей. Эта сумма заложена в городском бюджете на 2020 год, сообщил ТАСС глава комитета по бюджету, налогам и финансам Думы Владивостока Владимир Исаков.

Большой физкультурно-оздоровительный спортивный комплекс (ФОК) в микрорайоне Снеговая Падь стоимостью 535 млн рублей должны были сдать в эксплуатацию в 2013 году, но годом позже строительство приостановили. На пресс-конференции президент поручил губернатору Приморья Олегу Кожемяко разобраться с ситуацией.

"У нас на 2020 год стоит в плане 13 млн рублей на перепроектирование. Там достаточно сложный объект. Вначале было заложено 7 млн рублей, но за эти деньги никто не согласился проектировать. Теперь заложили 13 млн рублей, и это в принципе адекватная цифра", - рассказал Исаков. Ранее в пресс-службе администрации Приморья ТАСС сообщили, что проект планируется cкорректировать в третьем квартале 2020 года.

По словам Исакова, только после актуализации проектно-сметной документации появится возможность изыскивать финансирование на достройку объекта. Достраивать его планируется за счет краевых или федеральных средств. "С уже готовой проектно-сметной документацией будем испрашивать деньги, наверное, по линии Минспорта. Достройку будем вести не за счет средств городского бюджета, а за счет краевых или федеральных средств. Город если и поучаствует, то в какой-то незначительной части, потому что там, я думаю, в сегодняшних ценах цена не менее 1 млрд рублей на достройку", - пояснил собеседник.

Он отметил, что скептически относится к перспективе достройки этого объекта за счет государственно-частного партнерства. В этом случае вложенные частным инвестором средства будут очень долго окупаться. Исаков считает, что средства на достройку могут быть получены уже на 2021 год, "учитывая, что губернатор [Приморья Олег Кожемяко] активно подключается к привлечению федеральных средств в инфраструктурные спортивные объекты".

Концепция объекта останется прежней: в нем предусмотрены бассейн, ледовая арена, большой комплексный универсальный зал. Сейчас в Снеговой Пади нет крупных спортивных объектов, только бассейны в школах. "Он очень нужен городу, потому что у нас таких спорткомплексов нет, в котором есть лед, бассейн и игровой зал. Я думаю, он будет очень популярен среди населения и улучшит в Снеговой Пади спортивную составляющую очень сильно", - считает Владимир Исаков.

История объекта

Корректировка документации потребовалась, так как она была разработана в 2015 году, с тех пор изменились некоторые строительные нормы и правила. Кроме того, предстоит обновить несколько изыскательских работ, предусмотреть ряд работ по подключению к инженерных сетям.

После остановки строительства в 2014 году комплекс оставался в состоянии недостроенного объекта. На тот момент там были в основном прочные железобетонные конструкции без кровли и отделки, и простой не нанес серьезного ущерба объекту. В 2018 году было принято решение полностью его законсервировать и поставить под охрану.