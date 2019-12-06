Магаданская область планирует закрыть задолженность привлечением федеральных средств

ТАСС, 6 декабря. Власти Магаданской области планируют урегулировать проблему кредиторской задолженности региона путем привлечения дополнительной финансовой помощи со стороны федерального центра. Об этом в пятницу сообщила ТАСС заместитель министра финансов Магаданской области Дарья Адамова.

Замминистра уточнила, что основную долю кредиторской задолженности составляет задолженность перед ресурсоснабжающими организациями по предоставлению субсидий на межтарифную разницу - 4,738 млрд рублей. Кроме этого, существует дефицит средств по содержанию учреждений здравоохранения, финансируемых за счет средств обязательного медицинского страхования (ОМС) в сумме 2,015 млрд рублей.

"Проблемы [которые стали основными причинами задолженности] являются системными для Магаданской области ввиду того, что ежегодно объем финансовой помощи из федерального центра бюджету региона снижается, что приводит к росту кредиторской задолженности и дестабилизирует финансовую ситуацию в регионе. Правительством Магаданской области ведется работа с федеральными министерствами и ведомствами по привлечению дополнительной финансовой помощи в бюджет Магаданской области в целях решения обозначенных проблем", - сообщила собеседница агентства. Как будут сокращаться остальные долги, пока не уточняется.

Что касается дефицита областного бюджета, по итогам 2018 года он составил 1,062 млрд рублей. Бюджет региона 2019 года, согласно требованиям Минфина РФ, принят с нулевым дефицитом, что условно говорит о его сбалансированности.

Ранее Счетная палата РФ назвала Магаданскую область одним из самых дефицитных регионов. Государственный долг области по состоянию на 1 января 2019 года составлял 14,161 млрд рублей. В рамках соглашений с Министерством финансов РФ регион не имел права его наращивать. За этот год Колыма смогла уменьшить размер госдолга до 13,283 млрд рублей. Кредиторская задолженность областного бюджета по состоянию на 1 ноября 2019 года составляет 7,398 млрд рублей.

Бюджет на 2020-2022 годы

Доходы и расходы бюджета региона на 2020 год утверждены областными депутатами в первом чтении в сумме 35,1 млрд рублей, в 2021 году - 35,6 млрд рублей, в 2022 году - 35,5 млрд рублей. Бюджет на будущий трехлетний период сформирован с нулевым дефицитом.