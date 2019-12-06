Грузооборот якутских железных дорог вырос на 27% по сравнению с прошлым годом

ТАСС, 6 декабря. Компания "Железные дороги Якутии" (ЖДЯ) увеличила грузооборот на 27% по итогам 11 месяцев 2019 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщается в пятницу на сайте компании.

"Впервые объем перевозок грузов по инфраструктуре ЖДЯ перевалил 6-миллионный рубеж. Так, за 11 месяцев 2019 года перевезено 6,4 млн тонн грузов, это на 27 % больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.

Уточняется, что рост вызван перевозками угля за пределы республики Якутия, который увеличился на 37% и составил 4,6 млн рублей. Также увеличение грузопотока связано с доставкой продовольственных товаров, нефтепродуктов, контейнерных перевозок. Кроме того, в июле 2019 года ЖДЯ ввели в эксплуатацию участок дороги Томмот - Нижний Тестях протяженностью 432 км. Перевозка грузов на этом участке составила 778,8 тыс. т.

Как следует из сообщения, специалисты ЖДЯ ожидают увеличение грузооборота и в следующем году. По данным компании, в 2020 году "Якутскцемент" планирует поставлять свою продукцию полностью по железнодорожному транспорту. "Имеются большие перспективы по обратной загрузке якутской железной дороги объемами сжиженного природного газа", - отмечается в сообщении.

Акционерное общество "Акционерная компания "Железные дороги Якутии" было создано 1 августа 1995 года для строительства железнодорожной линии Беркакит - Томмот - Якутск, чтобы соединить столицу Якутии с Байкало-Амурской магистралью. Компания владеет инфраструктурой железнодорожного транспорта протяженностью 358 км на территории республики. Центральный офис находится в г. Алдане.