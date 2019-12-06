Группа "Совфрахт" в 2020 году начнет строительство логистического комплекса в Севастополе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Транспортная группа "Совфрахт" в 2020 году в рамках концессионного соглашения с властями приступит к строительству в Севастополе логического комплекса стоимостью 14 млрд рублей. Об этом сообщил ТАСС в кулуарах форума "Арктика: настоящее и будущее" глава правления ПАО "Совфрахт" Дмитрий Пурим.

Ранее он заявлял, что группа планирует построить в Севастополе логический комплекс площадью около 130 тыс. кв. м за 14 млрд рублей в рамках концессионного соглашения с властями. Предполагалось, что комплекс частично будет задействован для хранения невоенного имущества Минобороны, частично - для коммерческой деятельности. Начать строительство планировалось до конца 2019 года.

"Инвестиционное соглашение подписано. Некоторые работы сделаны: мы находимся в стадии проектирования, геодезии - идут подготовительные работы. Начать заводить технику мы должны во втором квартале 2020 года. На реализацию проекта нам дано три года с сентября 2019 года. По условиям концессионного соглашения за это время мы должны зафрахтировать, построить, сдать в эксплуатацию", - сказал Пурим.

Он уточнил, что концессионер должен на свои средства построить объекты федеральной инфраструктуры в составе комплекса, которые впоследствии будут переданы государству, а также объекты для коммерческой деятельности. Окончательная стоимость строительства станет понятна только после завершения проектирования и других подготовительных работ. Кроме того, будут определены возможности использования коммерческой части.

"Окончательной идеи по использованию коммерческой части пока не сформировалось, по части использования [площадей] Минобороны есть четкое техническое задание. По коммерческой части возможна складская деятельность, деятельность по хранению и продаже нефтепродуктов. Так как есть значительная морская территория, то, когда закончим обследование, будет ясно, возможно ли выращивать устрицы и так далее", - пояснил собеседник агентства.

Девятый международный форум "Арктика: настоящее и будущее" проходит в Санкт-Петербурге 5-7 декабря на площадке конгрессно-выставочного центра "Экспофорум". Его организатором выступает "Ассоциация полярников" при поддержке Государственной комиссии по вопросам развития Арктики. По данным организаторов, в форуме принимают участие около 2,5 тыс. делегатов от 40 регионов России и 20 зарубежных стран. Участники обсудят развитие инфраструктуры грузовых перевозок по Северному морскому пути, сохранение животного мира в Арктике, внедрение цифровых технологий при освоении северных территорий, совершенствование технологий строительства в арктических условиях и другие темы.