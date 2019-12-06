Ставрополье рассчитывает на рост доходов от курортного сбора в 2020 г на 17%

ПЯТИГОРСК, 6 декабря. /ТАСС/. Ставропольский край рассчитывает собрать в 2020 году курортный сбор на 300 млн рублей, что на 17% больше нынешнего показателя. Об этом сообщил в интервью ТАСС министр туризма и оздоровительных курортов региона Александр Трухачев.

"У нас установлена планка почти на 300 млн рублей по сбору в 2020 году. План этого года - 256 млн рублей, и мы его превысим на 15-18%", - сказал Трухачев. По его словам, за 10 месяцев на Ставрополье собрали 228 млн рублей курортного сбора при плановом показателе в 198 млн рублей.

"Эксперимент (по взиманию курортного сбора - прим. ТАСС) мы считаем вполне успешным, хотя было много опасений: как все новое, эта мера поначалу вызвала в обществе бурную реакцию, где-то очень эмоциональную. Но мы провели большой объем работы, встречались с операторами курортного сбора, плотно работали с Министерством РФ по делам Северного Кавказа и разбирали каждую проблемную ситуацию. Были и подводные камни при работе с санаториями, которые являются нерезидентами страны и имеют международное участие, но все вопросы мы решили", - отметил глава министерства.

Он пояснил, что в эксперименте в крае участвуют 139 санаториев и 264 гостиничных комплекса.

Закон о введении курортного сбора был принят в июле 2017 года. Документ предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 годах сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму. С 1 мая 2018 года эксперимент стартовал в Алтайском и Ставропольском краях, с 16 июля - в Краснодарском крае, Крым отложил участие в эксперименте.

Полный текст интервью читайте на сайте ТАСС: https://tass.ru/interviews/7268691.