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На Ставрополье планируют построить первый в России радоновый эманаторий

Министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Александр Трухачев отметил, что в случае получения разрешения на строительство эманаторий горы Бештау станет первым и пока единственным в России

ПЯТИГОРСК, 6 декабря. /ТАСС/. Первый в России радоновый эманаторий - он предназначен для проведения воздушно-радоновых ванн и ингаляций - планируют построить на Кавказских Минеральных Водах к 2022 году. Об этом сообщил в интервью ТАСС министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Александр Трухачев.

"Санаторно-курортный комплекс "Машук Аква-Терм" получил разрешение на геологическое изучение и оценку пригодности участка недр горы Бештау для строительства и эксплуатации радонового эманатория", - сказал Трухачев.

Он отметил, что в случае получения разрешения на строительство эманаторий горы Бештау станет первым и пока единственным в России. В Европе таких лечебниц всего пять: BadGastein (Австрия), Luchon (Франция) и гроты Джусти, Аньяно и Сан-Мартино (Италия).

"Соглашение с инвестором заключено на 2019-2021 годы, за это время проект должен быть реализован. Планы у нас амбициозные, но спешка здесь не нужна: у радиоактивного излучения всегда есть, скажем так, обратная сторона. Поэтому мы постоянно взаимодействуем с экспертами, которые работают непосредственно с задействованными на объекте лаборантами и с людьми, контролирующими процесс с точки зрения медицины. К работе подключены НИИ "Курортологии" и другие медицинские подразделения Федерального медико-биологического агентства", - добавил министр.

Он отметил, что сейчас на Кавминводах более 100 используемых разведанных скважин, 40 видов минеральной воды, 18 типов источников - "это большой комплекс, который работает на оздоровление". В отличие от водных аналогов, эффективность сухих радоновых ванн - в десять раз больше. В радоновом эманатории можно лечить неврологические, гинекологические, кожные болезни, болезни позвоночника, суставов и органов дыхания, а также нарушение обменных процессов. Уровень радиации в предполагаемом месте отпуска процедур не превышает допустимых параметров излучения. "Однако исследования будут продолжены. Согласно концепции, эманаторий горы Бештау смогут посещать более 16 тыс. человек в год", - пояснил Трухачев.

Полный текст интервью читайте на сайте ТАСС: https://tass.ru/interviews/7268691.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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