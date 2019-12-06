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Дело в отношении основателя инвестфонда Baring Vostok

Адвокат Калви заявил, что банк "Восточный" потребовал у Baring Vostok 2,5 млрд рублей

Глава фонда Майкл Калви не признает этот иск

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Банк "Восточный" заявил гражданский иск на 2,5 млрд рублей к фонду Baring Vostok в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в отношении основателя фонда Майкла Калви. Об этом ТАСС в пятницу сообщил адвокат Дмитрий Клеточкин, представляющий интересы Калви.

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"Из материалов дела нам стало известно о заявленном гражданском иске в рамках рассмотрения дела к его фигурантам. Так как Майкл Калви не признает вину, он не признает этот иск", - сказал Клеточкин.

Адвокат уточнил, что иск будет рассмотрен при слушании уголовного дела по существу.

Уголовное дело о хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный", основным фигурантом которого стал Майкл Калви, возбуждено Следственным комитетом России 13 февраля на основании заявления члена совета директоров банка Шерзода Юсупова, с которым тот обратился в ФСБ России. Калви отрицает вину и называет уголовное преследование незаконной попыткой миноритариев "Восточного" решить корпоративный спор. 

Теги
РоссияДело в отношении основателя инвестфонда Baring VostokКалви, Майкл
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