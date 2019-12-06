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Россельхознадзор запретил ввоз из Белоруссии 700 кг черной икры

Специалисты установили, что на части банок не указаны дата выработки и срок годности продукции

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Партию черной икры весом 700 кг неизвестного происхождения задержали при ввозе из Республики Беларусь специалисты управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба ведомства. На части банок не было маркировки, а адрес якобы итальянского производителя не соответствовал действительности, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

"Запрещен ввоз в Российскую Федерацию из Республики Беларусь партии икры осетровых рыб, выработанной согласно имевшимся документам предприятием Италии. <...> Отправителем продукции весом 700 кг значилось ООО "Акварезерв", город Могилев, Республика Беларусь, а получателем - ИП Каширская, город Астрахань", - говорится в сообщении.

Специалисты установили, что на части банок с икрой не указаны дата выработки, срок годности и другая необходимая информация. Адрес итальянской компании, не соответствовал адресу, указанному в реестре предприятий третьих стран, имеющих право поставок на территорию Таможенного союза. "При анализе информации в системе "Меркурий", обнаружено, что получатель икры ИП Каширская - предприятие оптовой торговли, по указанному в сопроводительных документах адресу не расположено", - отметили в пресс-службе.

После проведенных экспертиз икра возвращена белорусскому отправителю.

Теги
БелоруссияИталияРоссияАстраханская областьБрянская областьСмоленская область
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