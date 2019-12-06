Эксперт: зона свободной торговли на Хайнане дает возможности для развития киноиндустрии

САНЬЯ /Китай/, 6 декабря. /ТАСС/. Развитие и продвижение зоны свободной торговли провинции Хайнань на юге КНР открывает новые возможности для китайского кинематографа и международного сотрудничества. Об этом заявил на втором Международном кинофестивале острова Хайнань в городе Санья исполнительный директор Международной федерации ассоциаций кинопродюсеров Бенуа Гинисти.

"Тот факт, что на Хайнане продвигается зона свободной торговли и порт свободной торговли, значительно снизил многие финансовые риски [в регионе], что содействует развитию взаимоотношений между продюсерами, кинорежиссерами, рекламодателями [Китая и других стран и регионов мира]", - сказал он, выступая на Форуме развития интеграции киноиндустрии и зоны свободной торговли Хайнаня, который прошел в рамках кинофестиваля. "Мы считаем, что взаимодействие уже принесло свои результаты", - указал Гинисти, добавив, что в будущем ситуация будет лишь улучшаться.

По его словам, КНР "имеет долгую историю кинопроизводства". "Мы знаем, что в Китае есть первоклассные возможности продвижения фильмов, солидный рынок, крупнейшие экраны. Именно поэтому решение о внедрении налоговых преференций [в рамках реализации зоны свободной торговли] является важной вехой в поддержке китайской киноиндустрии", - добавил исполнительный директор.

Гинисти также отметил, что интересы представителей китайского и зарубежного кинематографа в создании новых творческих продуктов, привлечении аудитории и в других направлениях совпадают. По его словам, кинофестиваль острова Хайнань создает отличную возможность для экспертного обсуждения этих идей.

О кинофестивале

Второй Международный кинофестиваль острова Хайнань проходит на западе города Санья на территории гостиничного комплекса Mangrove Tree Hotel, также известного как "Хуншулинь". Главной наградой этого года станет "Золотой кокос" - позолоченная статуэтка в форме кокосовой пальмы. На нее номинированы 13 полнометражных фильмов, победителя объявят 8 декабря. Судьи также назовут лидеров номинаций "Лучший актер", "Лучшая актриса", "Лучший режиссер", "Специальный приз жюри", "Лучший сценарист, "Лучшая картина для детей", а также "Лучший вклад в кинематограф" (оценивает работу костюмеров, гримеров, звукорежиссеров и других задействованных в создании картины специалистов).

Впервые Международный кинофестиваль острова Хайнань состоялся в декабре прошлого года. В нем приняли участие такие всемирно известные актеры и режиссеры, как Джеки Чан, Аамир Кхан, Николас Кейдж, Джонни Депп, Нури Бильге Джейлан. Фестиваль проводится при поддержке хайнаньской администрации с одобрения отдела пропаганды Центрального комитета Коммунистической партии Китая.