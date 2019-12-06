"Ъ": Минтранс предложил дополнить плановые показатели проекта "Внутренние водные пути"

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Минтранс предложил дополнить плановые показатели федерального проекта "Внутренние водные пути" стоимостью 306 млрд рублей (бюджет до 2025 года), сообщает газета "Коммерсантъ".

Теперь власти должны увеличить транзитную пропускную способность между Петербургом, Ростовом-на-Дону и Астраханью - до 21 млн тонн. Также планируется, что будут приведены в нормативное состояние, которое обеспечит эффективную работу транспортного флота, 10 тыс. км водных путей (с 33,92 тыс. км в 2019 году до 44,14 тыс. км в 2024 году).

По мнению опрошенного изданием эксперта, без реализации проектов по расшивке узких мест на Багаевском (23,5 млрд рублей) и Нижегородском (43,4 млрд рублей) гидроузлах деградация внутренних водных путей продолжится.

