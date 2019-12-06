Рапота: потери бизнеса при отмене роуминга между РФ и Белоруссией нужно свести к минимуму

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Принимая дорожную карту по отмене роуминга между Россией и Белоруссией, нужно свести к минимуму потери бизнеса. Об этом в интервью ТАСС сообщил госсекретарь Союзного государства (СГ) Григорий Рапота в преддверии 20-летия подписания союзного договора.

"Я знаю, что министерства и России и Беларуси, которые ответственны за эту сферу деятельности, ведут интенсивные переговоры. Понимание того, что эта задача должна быть решена, у всех есть", - отметил госсекретарь. При этом он добавил, что "это непростая задача, поскольку затрагивает интересы хозяйствующих субъектов". "Поэтому надо найти такое решение, которое к минимуму бы свело потери бизнеса в этой сфере и максимально удовлетворило потребности населения", - отметил Рапота.