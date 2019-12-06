Рапота: потери бизнеса при отмене роуминга между РФ и Белоруссией нужно свести к минимуму

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Принимая дорожную карту по отмене роуминга между Россией и Белоруссией, нужно свести к минимуму потери бизнеса. Об этом в интервью ТАСС сообщил госсекретарь Союзного государства (СГ) Григорий Рапота в преддверии 20-летия подписания союзного договора.
"Я знаю, что министерства и России и Беларуси, которые ответственны за эту сферу деятельности, ведут интенсивные переговоры. Понимание того, что эта задача должна быть решена, у всех есть", - отметил госсекретарь. При этом он добавил, что "это непростая задача, поскольку затрагивает интересы хозяйствующих субъектов". "Поэтому надо найти такое решение, которое к минимуму бы свело потери бизнеса в этой сфере и максимально удовлетворило потребности населения", - отметил Рапота.
Россия и Белоруссия обсуждают возможность отмены роуминга с декабря 2018 года. Российские операторы связи заявляли, что готовы отменить абонентскую плату за входящие вызовы для пользователей, находящихся на территории Белоруссии при выравнивании ставок на интерконнект (межсетевая связь между операторами).
Отвечая на вопрос о том, как продвигается согласование соглашения о взаимном признании виз между Россией и Белоруссией, Рапота отметил, что документ "находится на финальной стадии проработки". "Будем надеяться, что эта задача тоже будет решена", - добавил он. Проект документа предусматривает, что иностранные граждане, имеющие белорусскую визу, смогут беспрепятственное въезжать в РФ. Точно так же иностранцы с российской визой смогут посещать Белоруссию.