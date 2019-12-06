Тина Канделаки займется производством контента для онлайн-кинотеатра ivi

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Онлайн-кинотеатр ivi и медиаменеджер Тина Канделаки запустили совместное производство контента. Об этом журналистам в пятницу рассказали в пресс-службе ivi.

"Крупнейший в России онлайн-кинотеатр ivi совместно с Тиной Канделаки запускает продакшен-компанию Carbon Production для ivi Originals, - отметили в пресс-службе. - Создается первое стратегическое партнерство на базе компании Carbon Production во главе с Тиной Канделаки и партнерами, в которой у ivi будет миноритарная доля с возможностью доведения доли ivi до контрольной. Объем планируемых заказов ivi на производство проектов студией Carbon Production составит до 1,5 млрд рублей в течение первых лет работы".

Планируется, что Carbon Production запустит фабрику по производству и продвижению фильмов и сериалов и будет заниматься поиском и инкубацией идей, привлечением талантов, созданием материально-технической базы.

"В России обостряется конкуренция за внимание зрителя, поэтому создание собственного контента - это еще один инструмент развития и укрепления позиций компании на рынке, - цитирует пресс-служба генерального директора ivi Олега Туманова. - Основатели Carbon Production имеют хорошее понимание аудиторных интересов, тонко чувствуют тренды и имеют портфель интересных идей для производства".

В соответствии с соглашением между Carbon Production и ivi, компания должна произвести от 10 до 20 проектов, это сериалы и фильмы, включающие в себя проекты с участием звезд.

Ivi - крупнейший в России онлайн-кинотеатр. По данным газеты "Ведомости", его доля на рынке в 2018 году составила 37%. Ежемесячная платящая аудитория ivi, по данным самой компании на конец 2018 года, превысила 1,2 млн человек.