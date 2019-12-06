Союзное государство осуществит в 2020 году 11 программ на 3,2 млрд рублей

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Россия и Белоруссия в 2020 году намерены осуществить 11 совместных программ, на которые в бюджете Союзного государства (СГ) предусмотрено 3,2 млрд рублей. Об этом в интервью ТАСС сообщил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота в преддверии 20-летия подписания союзного договора.

"На 2020 год у нас запланировано 11 программ, на которые будет выделено 3,2 млрд рублей, и дополнительно мы хотим предложить нашим правительствам новые программы в сфере медицины, сельского хозяйства, космоса, который всегда является предметом тесного взаимодействия ученых России и Беларуси. Ну и технические средства предупреждения природных и техногенных катастроф - это то, чем занимается и Гидромет и МЧС, тоже может оказаться очень интересной программой", - сообщил Рапота. По его словам, гидрометцентры России и Белоруссии работают "очень активно и хорошо взаимодействуют с использованием всех методов - это и космические средства, и наземные".

Говоря об осуществленных в 2019 году программах Союзного государства, Рапота отметил совершенствование системы защиты информационных ресурсов, а также медицинскую сферу, в частности разработку новых спинальных систем для детей, имеющих врожденные, либо приобретенные проблемы с позвоночником. "Новые методы, которые предлагают у нас научно-исследовательские институты России и Беларуси, очень обнадеживающие и, самое главное, они облегчают жизнь очень большому количеству детей", - отметил госсекретарь.

Среди программ, над которыми активно работают специалисты России и Белоруссии, Рапота выделил также реабилитацию пострадавших на Чернобыльской АЭС. Он отметил, что сейчас осуществляется третья программа, и уже "построены три медицинских центра в Гомельской области, Обнинске в Московской области и Санкт-Петербурге". "Это высококлассные медучреждения, которые специализируются на ликвидации последствий этого печального события (катастрофы на Чернобыльской АЭС - прим. ТАСС)", - говорит Рапота.

Союзное государство

Договор о создании Союзного государства подписан 8 декабря 1999 года президентами России и Белоруссии и вступил в силу после обмена ратификационными грамотами 26 января 2020 года.

Целью создания Союзного государства является "обеспечение мирного и демократического развития братских народов государств-участников, укрепление дружбы, повышение благосостояния и уровня жизни, а также создание единого экономического пространства для обеспечения социально-экономического развития на основе объединения материального и интеллектуального потенциалов". Россия и Белоруссия также договорились проводить согласованную внешнюю политику и политику в области обороны.

Граждане России и Белоруссии имеют, в частности, возможность беспрепятственного пересечения границы между двумя странами. Договор также позволяет гражданам свободно трудоустраиваться и получать образование на территории СГ.

Высшим органом СГ является Высший Госсовет, в состав которого входят главы государств и правительств России и Белоруссии, а также руководители палат их парламентов. Исполнительный орган - Совет министров, в который входят главы правительств и ряд представителей министерств двух стран. Также функционирует Парламентское собрание Союзного государства.

В настоящее время ведется работа над программой углубления интеграции России и Белоруссии. Стороны работают над согласованием 31 дорожной карты, 20 из которых готовы к подписанию. Премьеры двух стран 6 декабря в Сочи продолжат обсуждение дорожных карт. Встреча глав государств запланирована там же на 7 декабря.