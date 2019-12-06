Рапота: наука и техника являются важным элементом сотрудничества Союзного государства

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Наука и техника служат важным направлением взаимодействия в рамках Союзного государства России и Белоруссии, двум странам необходимо активно развивать сотрудничество в этой сфере. Об этом в интервью ТАСС сообщил госсекретарь Союзного государства (СГ) Григорий Рапота в преддверии 20-летия подписания союзного договора.

"Помимо экономики я бы сделал акцент на развитии сотрудничества в области науки и техники. Я считаю это очень перспективным направлением, это то, что нужно и Беларуси, и России, и в этом смысле наши интересы совпадают", - отметил Рапота.

В связи с этим госсекретарь отметил, что "учреждена премия Союзного государства в области науки и техники, чтобы стимулировать эту сферу взаимодействия". "У нас существует экспертный совет по научно-технической стратегии и другие элементы механизма, который должен стимулировать эту сферу деятельности", - добавил он.