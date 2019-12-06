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Рапота: наука и техника являются важным элементом сотрудничества Союзного государства

Интересы двух стран совпадают, отметил госсекретарь Союзного государства
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МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Наука и техника служат важным направлением взаимодействия в рамках Союзного государства России и Белоруссии, двум странам необходимо активно развивать сотрудничество в этой сфере. Об этом в интервью ТАСС сообщил госсекретарь Союзного государства (СГ) Григорий Рапота в преддверии 20-летия подписания союзного договора.

"Помимо экономики я бы сделал акцент на развитии сотрудничества в области науки и техники. Я считаю это очень перспективным направлением, это то, что нужно и Беларуси, и России, и в этом смысле наши интересы совпадают", - отметил Рапота.

В связи с этим госсекретарь отметил, что "учреждена премия Союзного государства в области науки и техники, чтобы стимулировать эту сферу взаимодействия". "У нас существует экспертный совет по научно-технической стратегии и другие элементы механизма, который должен стимулировать эту сферу деятельности", - добавил он.

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Также Рапота выделил инфраструктурные проекты как важный элемент сотрудничества между Россией и Белоруссией. "Высокоскоростная железная дорога Санкт-Петербург - Гамбург (проходящая через Минск - прим. ТАСС) - это одна из идей. Строится автомобильная трасса "Меридиан", которая соединит Китай, Казахстан, Россию, Беларусь и дальше уйдет на Европу", - сообщил госсекретарь Союзного государства.

По словам Рапоты, эти проекты и многие другие будут обсуждаться 9 и 10 декабря на научно-практической конференции "Союзное государство: достижения, проблемы, перспективы" в Москве, посвященной 20-летию СГ. Госсекретарь отметил, что среди тем конференции будут обсуждаться "нерешенные задачи в гуманитарной, социальной сфере, в сфере медицинского обслуживания". При этом Рапота подчеркнул, что существуют проблемные вопросы, над которыми работает Союзное государство, однако "ключевые задачи решены".

Теги
БелоруссияРоссияРапота, Григорий Алексеевич
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