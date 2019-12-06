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Премьер Белоруссии заявил, что Минск хочет цену на газ на уровне Смоленской области

По словам Сергея Румаса, "равные условия для субъектов хозяйствования, а в этом цель интеграции, должны включать и равные цены на энергоносители"

МИНСК, 6 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас сообщил, что белорусская сторона хочет цену на газ на уровне Смоленской области плюс транспортировка газа. Об этом он сказал в пятницу журналистам в парламенте.

"Позиция наша - это цена ближайшего от нас региона - Смоленская область - плюс расходы на транспортировку", - сказал Румас.

Он подчеркнул, что "равные условия для субъектов хозяйствования, а в этом цель интеграции, должны включать и равные цены на энергоносители". "Вопрос, с какого года будет уже непосредственно цена Смоленской области [для Белоруссии], - это предмет переговоров", - сказал премьер-министр.

В соответствии с предыдущими договоренностями сторон, Минск и Москва должны определить механизм формирования цены на природный газ для Белоруссии с 1 января 2020 года. Ранее руководство Белоруссии заявляло, что справедливой считает цену на газ, которая равна цене для субъектов хозяйствования Смоленской области. Цена на российский газ для Белоруссии составляет в этом году $12 за 1 тыс. куб. м. Планируется, что президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин встретятся в Сочи 7 декабря - на следующий день после переговоров глав правительств Белоруссии Сергея Румаса и РФ Дмитрия Медведева.

В новость были внесены изменения (11:08 мск) — добавлена информация после второго абзаца.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичМедведев, Дмитрий АнатольевичБелоруссияРоссияРумас, Сергей Николаевич
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