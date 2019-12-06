В Приамурье паводок погубил почти 300 тыс. тонн сои

БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 декабря. /ТАСС/. Урожай сои по итогам уборочной компании в Амурской области составил 855 тыс. тонн вместо изначально планируемых 1,15 млн тонн. Из-за паводка в 2019 году погибло 228 тыс. га посевов сои - это 22% общей площади, занятой под эту культуру. Об этом в пятницу сообщил министр сельского хозяйства Приамурья Олег Турков на пресс-конференции по итогам уборочной компании в регионе.

Агропромышленный комплекс - один из основных в экономике Амурской области. Здесь выращивается около 40% общего объема российской сои, бобовые и продукты их переработки - одна из основных статей экспорта области. Однако во время паводка летом 2019 года в регионе пострадали 329 хозяйств. Стихийное бедствие практически уничтожило урожай на общей площади 255 тыс. га. Пострадали посевы сои, зерновых и прочих культур. Общий ущерб составил более 3 млрд рублей.

"Планировали мы по итогам года мы получить больше миллиона тонн сои, но получили 855 тыс. т. Свои коррективы внесла погода", - сказал Турков.

Он уточнил, что из-за паводка погибло 228 тыс. га посевов сои - это 22%. В прошлом году в Приамурье собрали 1055 тыс. тонн сои. Перед регионом стоит задача к 2024 году увеличить производство сои до 2,2 млн тонн.

"Сои, конечно, не хватает", - отметил министр, пояснив, что ежегодно в Приамурье соеперерабатывающие предприятия области потребляют не менее 400 тыс. тонн сои. Примерно столько же идет на экспорт в Китай. Кроме того, в области работают животноводческие и птицеводческие предприятия, которые потребляют продукты переработки сои.

По словам Туркова, по зерновым из-за паводка также недобор урожая: собрано 370 тыс. тонн вместо планируемых 487 тыс. тонн. При этом область традиционно обеспечила себя картофелем и овощами, собрав 24 тыс. тонн и 7 тыс. тонн соответственно. Произведенный объем овощей и картофеля позволяет закрыть собственные потребности, излишки продаются в другие субъекты Дальневосточного федерального округа.

Во время летних паводков в Амурской области подтопило 135 населенных пунктов. С 25 июля в регионе действует режим чрезвычайной ситуации. Из федерального бюджета Приамурью выделено 512,5 млн рублей на обеспечение граждан жильем взамен утраченного, а также на капитальный ремонт помещений.