Форум "Деловой Крым 4.0" собрал более тысячи участников в Симферополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 декабря. /ТАСС/. Республиканский форум "Деловой Крым 4.0" открылся в пятницу в Симферополе, участие в его работе принимают более 1 тыс. предпринимателей полуострова.

"На этих площадках будет возможность обсудить, какие у нас есть предложения по совершенствованию законодательства, какие административные барьеры есть на республиканском и муниципальном уровне", - сказал на открытии форума глава Крыма Сергей Аксенов.

Форум "Деловой Крым 4.0" продлится до 7 декабря. На 10 площадках, разместившихся в старом терминале аэропорта, организованы мастер-классы, презентации проектов, секция по женскому предпринимательству. Также работают консультационные пункты от институтов поддержки предпринимательства.