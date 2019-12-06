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Форум "Деловой Крым 4.0" собрал более тысячи участников в Симферополе

Мероприятие продлится до 7 декабря

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 декабря. /ТАСС/. Республиканский форум "Деловой Крым 4.0" открылся в пятницу в Симферополе, участие в его работе принимают более 1 тыс. предпринимателей полуострова.

"На этих площадках будет возможность обсудить, какие у нас есть предложения по совершенствованию законодательства, какие административные барьеры есть на республиканском и муниципальном уровне", - сказал на открытии форума глава Крыма Сергей Аксенов.

Форум "Деловой Крым 4.0" продлится до 7 декабря. На 10 площадках, разместившихся в старом терминале аэропорта, организованы мастер-классы, презентации проектов, секция по женскому предпринимательству. Также работают консультационные пункты от институтов поддержки предпринимательства.

Теги
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрым
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