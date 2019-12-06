Роскачество не считает намеренным обманом отличия в составе товаров от зарубежных аналогов

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Роскачество не считает намеренным обманом отличия в составе аналогичных продуктов, которые продаются на российском и зарубежном рынке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

4 декабря ФАС вынесла предупреждения производителям Persil, Ariel и Lindt из-за того, что они не информируют потребителей в России о том, что товары на территории РФ отличаются по качеству, составу и условиям использования от их же аналогов за рубежом.

"Делать вывод о намеренном обмане потребителей некорректно", - считает представитель Роскачества.

Он отметил, что производители корректируют состав своей продукции, исходя из нормативных требований той или иной страны. Так, в нормативных документах России и ЕС могут отличаться требования по содержанию определенных пестицидов и антибиотиков, их количественный состав, и требования по содержанию других компонентов.

Роскачество в рамках своих веерных исследованиях уже проводило сравнение российского и иностранного пива и кетчупа одинаковых брендов. По словам представителя Роскачества, по результатам проверок пива, два напитка (одно - чешского производства, второе - российского) получили идентичные баллы за вкус, причем стоимость зарубежного пива была почти в два раза дороже отечественного.

В кетчупе идентичная ситуация: продукт польского происхождения и российского получил одинаковый, высший балл по результатам исследования, добавил он. "Для исследований Роскачество выбирает самую распространенную продукцию на отечественном рынке. Если в одной категории будет представлен один и тот же бренд, произведенный в России и за рубежом, мы обязательно исследуем оба и проведем сравнение", - заверил представитель Роскачества.