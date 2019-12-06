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Запуски "Союзов МС" и "Прогрессов МС" на МКС будут застрахованы на 17,5 млрд рублей

Запуски застрахуют "АльфаСтрахование" и "Мегарусс-Д"

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. "АльфаСтрахование" и "Мегарусс-Д" по итогам запроса предложений заключили договор сострахования шести запусков транспортных грузовых кораблей (ТГК) "Прогресс МС" и пилотируемых кораблей "Союз МС", а также их стыковок с Международной космической станцией (МКС), сообщает пресс-служба "АльфаСтрахование".

Страховая сумма по договору составит 17,5 млрд рублей. Коллективный участник предложил цену контракта в 997,4 млн рублей при начальной (максимальной) цене в 1,232 млрд рублей.

Также заявки подавали "Согаз" и "Росгосстрах", следует из документов на сайте госзакупок.

"В рамках договора страховщики обеспечат страховой защитой запуски с космодрома Байконур транспортных грузовых кораблей "Прогресс МС-13", "Прогресс МС-14", "Прогресс МС-15", "Прогресс МС-16" и транспортных пилотируемых кораблей "Союз МС-16" и "Союз МС-17" на случай их гибели", - говорится в сообщении страховщика.

На 6 декабря запланирован запуск ТГК "Прогресс МС-13" на ракете-носителе "Союз-2.1а", стыковка с МКС ожидается 9 декабря.

Остальные корабли будут запущены в течение 2020 года.

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