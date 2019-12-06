РВК и РЖД будут развивать инновационную инфраструктуру для транспортной отрасли

СОЧИ, 6 декабря. /ТАСС/. Российская венчурная компания (РВК) и ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) намерены развивать инновационные решения в транспортной и других сферах. Соглашение о начале совместной работы подписано в пятницу на форуме "Глобальное технологическое лидерство".

"Предмет соглашения - создание комплексной экосистемы работы с инновациями через семейство венчурных фондов, акселератора на базе GenerationS от РВК, программ поддержки лидирующих исследовательских центров и развития квантовых технологий. Стороны будут работать над поиском, отбором, развитием и продвижением высокотехнологичных проектов для российской железнодорожной отрасли и транспортной инфраструктуры", - сказал ведущий церемонии подписания документа.

Как пояснили в пресс-службе РВК, компании планируют поддерживать проекты в области технологий транспортного машиностроения и приборостроения, новых материалов, роботизации, 3D-печати, аддитивных технологий, квантовых коммуникаций и "зеленых технологий". В рамках соглашения стороны будут проводить разработку и реализацию совместных проектов, в том числе с участием Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) для решения научно-технологических задач, которые стоят перед РЖД.

Кроме того, РВК будет разрабатывать образовательные проекты, нацеленные на повышение уровня компетенций сотрудников РЖД в части работы со стартапами и построение корпоративной инновационной культуры.

GenerationS - платформа по развитию корпоративных инноваций, крупнейший корпоративный акселератор России и СНГ. Организован РВК в 2013 году. GenerationS реализует комплексные программы по развитию корпораций: внутрикорпоративные - по развитию внутреннего предпринимательства; акселерационные - по скаутингу и акселерации внешних проектов; международные - по обучению сотрудников методам построения и ведения инноваций на базе корпораций - международных лидеров. Инфраструктура акселератора включает более 15 тыс. стартапов из 30 стран, 400 корпоративных и экосистемных партнеров.

О форуме

Форум "Глобальное технологическое лидерство", посвященный внедрению сквозных технологий в высокотехнологичных отраслях и развитию инновационной экосистемы в России, проходит в Сочи 5-7 декабря. В нем принимают участие представители власти, высокотехнологичных компаний, институтов развития, а также инвесторы и сотрудники научных и образовательных организаций. Организаторы мероприятия - РВК и АНО "Платформа НТИ". ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.