Бюджет Бурятии на 2020 год приняли с дефицитом в 2,7 млрд рублей

УЛАН-УДЭ, 6 декабря. /ТАСС/. Депутаты Народного Хурала (парламента) Республики Бурятия приняли бюджет на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов во втором окончательном чтении. Дефицит в 2020 году составит 2,7 млрд рублей. Об этом в пятницу сообщил ТАСС депутат республиканского законодательного собрания, председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Зоригто Цыбикмитов.

"Бюджет на 2020 принят после существенных поправок после первого чтения. Доходная часть была увеличена на 8,8 млрд рублей, это поступления из федерального бюджета. Соответственно увеличились и расходы. Доходная часть у нас теперь составляет 73,4 млрд рублей, расходная - 76,1 млрд рублей, Дефицит - на уровне прошлого года - 2,7 млрд рублей", - сказал он.

Безвозмездные поступления Бурятии из федерального бюджета составят 8,1 млрд рублей. Собственные доходы увеличены на 671,1 млн рублей. Большую часть средств направят на социальную сферу.

"У нас социально направленный бюджет, 69% расходов - это расходы на здравоохранение, образование, развитие спорта, культуры", - пояснил депутат.

Он уточнил, что ко второму чтению закона о бюджете расходы в сфере здравоохранения были увеличены на 857 млн рублей, в образовании - на 3,9 млрд рублей. "Также предусмотрены средства на организацию горячего питания, ремонт и оснащение школ", - добавил парламентарий. Кроме того, добавлены почти 900 млн рублей на расходы по развитию системы ЖКХ, 150 млн рублей - на поддержку малого и среднего предпринимательства, на 143,7 млн рублей увеличена сумма дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов.

В соответствии с принятым документом, общий объем как доходов, так и расходов в 2021 году составит 64 млрд рублей, в 2022 году - 63,3 млрд рублей.

Бюджет Бурятии на 2019 год принимался депутатами с доходами 54,2 млрд рублей, расходами 56,7 млрд рублей. В течение года в бюджет вносились поправки, доходы были утверждены в размере 66,1 млрд рублей, расходы - 68,6 млрд рублей. Размер дефицита не изменился и составил около 2,5 млрд рублей.