Акимов скептически относится к идее создания IT-интегратора на базе "Сколково"

СОЧИ, 6 декабря. /ТАСС/. Создание государственного системного IT-интегратора излишне, так как правила, по которым живет рынок системной интеграции РФ, работают и приводят к положительным результатам. Такое мнение журналистам высказал вице-премьер РФ Максим Акимов в кулуарах форума "Глобальное технологическое лидерство" в Сочи.

Ранее газета "Ведомости" сообщила, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Акимову и председателю фонда "Сколково" Аркадию Дворковичу проработать вопрос о создании государственного интегратора в технопарке "Сколково" - компании "Сколково-интеграция", которая должна создавать комплексные отраслевые IT-решения и продвигать их на рынке.

"Это точно не в повестке. Я скептически отношусь к подобного рода инициативам (созданию государственных IT-интеграторов - прим. ТАСС). Туда, где есть зрелые рынки, приходить и говорить, что теперь государство поиграет в искусственно созданных чемпионов, не стоит. Это касается всех зрелых рынков", - сказал Акимов, отвечая на соответствующий вопрос.

Он отметил, что рынку системной интеграции 20 лет, "на нем уже успели десяток раз вырасти и умереть десятки компаний". "И это замечательно. Пусть он живет по своим законам, зачем в этот процесс вмешиваться", - сказал вице-премьер.

Системный интегратор - это компания-подрядчик, разрабатывающая комплексные решения в сфере IT по автоматизации технологических и бизнес-процессов на предприятиях. Задача интегратора заключается в налаживании эффективного и прозрачного управления процессом или целой организацией. Системные интеграторы внедряют и поддерживают программные и аппаратные продукты, интегрируют программное обеспечение, системы управления бизнесом.