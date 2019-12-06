Кабмин выделит 12 млрд на ипотеку для многодетных и проекты в АПК

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил распределить порядка 12 млрд рублей на помощь аграриям и на выплату ипотечных кредитов многодетных семей.

На заседании правительства глава кабинета министров отметил, что "из бюджета выделяется почти 6 млрд рублей на поддержку инвестиционных проектов на селе, деньги получат бюджеты 33 регионов, чтобы компенсировать часть затрат на создание или модернизацию объектов агропромышленного комплекса". "Речь идет о строительстве и реконструкции животноводческих ферм, тепличных комплексов, селекционных центров, овощехранилищ, зернохранилищ, перерабатывающих предприятий", - перечислил Медведев.

Премьер-министр сообщил, что правительство "выделяет деньги на поддержку многодетных семей, которые взяли ипотеку". "Речь идет о людях, у которых третий и последующие дети родились после 1 января 2019 года, для них с сентября этого года предусмотрена возможность снижения ипотечного долга на 450 тыс. рублей", - уточнил Медведев. По его оценке, "эти меры [поддержки] весьма востребованы". "Поэтому к миллиарду рублей, который мы предусмотрели на эти цели, нужно выделить еще дополнительные деньги - 6 млрд рублей, это позволит сократить долг не менее, чем 12 тыс. семей", - подчеркнул председатель правительства.