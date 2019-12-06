Песков заявил, что в торгово-экономических отношениях России и Германии "все неплохо"

СОЧИ, 6 декабря. /ТАСС/. Кремль фиксирует позитивный характер развития российско-германских отношений в торгово-экономической сфере. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в преддверии встречи Владимира Путина в пятницу в Сочи с представителями бизнеса Германии.

"Российско-германские отношения, несмотря на политико-дипломатический фон, имеют достаточно уверенную траекторию роста", - сказал Песков, напомнив, что товарооборот двух стран в 2018 году увеличился на 19,3%.

"В этом плане все неплохо. Германские корпорации <…> имеют планы по дальнейшему расширению своего присутствия на российском рынке", - добавил представитель Кремля, отметив, что "именно об этом и пойдет речь" на встрече представителей немецкого бизнеса с Путиным.