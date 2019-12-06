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Глава "Ростелекома" против ограничения возможности крупных компаний поглощать стартапы

Малые и средние предприятия не могут сразу выйти на гигантский рынок, отметил Михаил Осеевский

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Президент "Ростелекома" Михаил Осеевский негативно относится к идее возможного введения ограничений для крупных компаний поглощать технологические стартапы. Об этом он сказал журналистам в кулуарах "Национального промышленного форума" в Москве.

Ранее вице-премьер РФ Максим Акимов сообщил журналистам, что правительство РФ в рамках работы над пятым антимонопольным пакетом прорабатывает вопрос ограничения возможности крупных компаний поглощать технологические стартапы.

"Я отношусь к этому негативно, потому что все мировые лидеры - и Google, и Facebook, и Apple - они все создают такую среду вокруг себя для того, чтобы вывести на рынок новые продукты, потому что маленькой компании не выйти сразу на гигантский рынок. Поэтому, честно говоря, <...> я не знаю деталей и нюансов. Но в целом, наоборот, малые и средние предприятия крайне заинтересованы в том, чтобы иметь возможность попасть в возможности крупных игроков, потому что это быстрая монетизация, быстрая возможность развиваться", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ в начале февраля 2019 г. внесла в правительство пятый антимонопольный пакет. Регулирование преимущественно коснется цифровых платформ, принадлежащих иностранным компаниям. Глава ФАС Игорь Артемьев осенью 2018 года выражал надежду, что закон может вступить в силу к началу 2020 году. Вице-премьер РФ Максим Акимов 6 декабря сообщил журналистам, что в целом работа над пятым антимонопольным пакетом идет сложно. Вместе с тем он уточнил, что в течение следующего года эта работа будет закончена.

Теги
Артемьев, Игорь ЮрьевичАкимов, Максим АлексеевичОсеевский, Михаил Эдуардович
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