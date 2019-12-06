{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Эксперт: миллиардные инвестиции в научные разработки в РФ не привели к прорыву

По заявлению генерального президента НП "ГЛОНАСС", за 15 лет государство инвестировало сотни миллиардов рублей

СОЧИ, 6 декабря. /ТАСС/. Россия за последние 15 лет вложила десятки миллиардов долларов в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), которые направлены на получение новых знаний и практического их применения, но это не способствовало технологическому прорыву в большинстве отраслей. Об этом заявил генеральный президент НП "ГЛОНАСС" Александр Гурко, выступая в пятницу на форуме "Глобальное технологическое лидерство".

"Если мы посчитаем, сколько было инвестировано в НИОКРы государством за последние 15 лет, то это десятки миллиардов долларов, сотни миллиардов рублей. И никакого технологического прорыва в большинстве отраслей мы не наблюдаем, потому что это нездоровые деньги, это неумные деньги, которые идут на НИОКРы. Они развращают и бизнес, и разработчиков", - сказал Гурко, который также является лидером рабочей группы Национальной технологической инициативы (НТИ) "Автонет".

По его словам, предприниматель привык к конкуренции и это очень важный критерий на рынке. "Если естественного отбора нет, то бизнес болеет. Если он болеет, то привлекает больные деньги, и это заражает атмосферу", - резюмировал эксперт.

НТИ - долгосрочная программа по созданию новых рынков и обеспечению условий для технологического лидерства России к 2035 году. Она предусматривает развитие 14 сквозных технологий НТИ, среди которых искусственный интеллект, интернет вещей, большие данные, квантовые технологии, новые и портативные источники энергии, нейротехнологии. Проектным офисом НТИ является Российская венчурная компания (РВК).

Форум "Глобальное технологическое лидерство", посвященный внедрению сквозных технологий в высокотехнологичных отраслях и развитию инновационной экосистемы в России, проходит в Сочи 5-7 декабря. В нем принимают участие представители власти, высокотехнологичных компаний, институтов развития, а также инвесторы и сотрудники научных и образовательных организаций. Организаторы мероприятия - РВК и АНО "Платформа НТИ". ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Матвиенко: Новака нужно наказать за задержку реализации закона об "умных счетчиках"
Спикер Совета Федерации добавила, что в апреле вице-премьер Дмитрий Козак провел совещание, в ходе которого прописал все нормативные акты и утвердил сроки их исполнения
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС