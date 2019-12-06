Эксперт: миллиардные инвестиции в научные разработки в РФ не привели к прорыву

СОЧИ, 6 декабря. /ТАСС/. Россия за последние 15 лет вложила десятки миллиардов долларов в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), которые направлены на получение новых знаний и практического их применения, но это не способствовало технологическому прорыву в большинстве отраслей. Об этом заявил генеральный президент НП "ГЛОНАСС" Александр Гурко, выступая в пятницу на форуме "Глобальное технологическое лидерство".

"Если мы посчитаем, сколько было инвестировано в НИОКРы государством за последние 15 лет, то это десятки миллиардов долларов, сотни миллиардов рублей. И никакого технологического прорыва в большинстве отраслей мы не наблюдаем, потому что это нездоровые деньги, это неумные деньги, которые идут на НИОКРы. Они развращают и бизнес, и разработчиков", - сказал Гурко, который также является лидером рабочей группы Национальной технологической инициативы (НТИ) "Автонет".

По его словам, предприниматель привык к конкуренции и это очень важный критерий на рынке. "Если естественного отбора нет, то бизнес болеет. Если он болеет, то привлекает больные деньги, и это заражает атмосферу", - резюмировал эксперт.

НТИ - долгосрочная программа по созданию новых рынков и обеспечению условий для технологического лидерства России к 2035 году. Она предусматривает развитие 14 сквозных технологий НТИ, среди которых искусственный интеллект, интернет вещей, большие данные, квантовые технологии, новые и портативные источники энергии, нейротехнологии. Проектным офисом НТИ является Российская венчурная компания (РВК).

Форум "Глобальное технологическое лидерство", посвященный внедрению сквозных технологий в высокотехнологичных отраслях и развитию инновационной экосистемы в России, проходит в Сочи 5-7 декабря. В нем принимают участие представители власти, высокотехнологичных компаний, институтов развития, а также инвесторы и сотрудники научных и образовательных организаций. Организаторы мероприятия - РВК и АНО "Платформа НТИ". ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.